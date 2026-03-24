「これでも大丈夫？」大荒れ佐々木朗希を韓国メディアも心配「死球→四球→四球→四球」「防御率暴騰」

ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希が開幕前最後の登板で制球難を露呈した。韓国メディア『OSEN』も「これでも大丈夫？死球→四球→四球→四球…佐々木、アウトカウント一つも取れず衝撃の降板。防御率18.90に暴騰」と反応している。

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佐々木は3月24日（日本時間）に行われたロサンゼルス・エンゼルスとのオープン戦で先発登板するも、アウトを一つも取れずに初回で降板させられた。

加入初年度の昨季はシーズン途中でリリーフに回るも、今季から再び先発ローテ入りが見込まれている佐々木。すでに初先発登板日も決まっており、先発4番手として2026年シーズンを始める予定だ。開幕投手は山本由伸で、以降はエメット・シーハン、タイラー・グラスノー、佐々木、大谷翔平と続く。

しかし、佐々木は開幕前最後の登板で衝撃的な不振に陥った。

佐々木朗希（写真提供＝OSEN）

初回、先頭打者のザカリー・ネトに死球を与えると、続くマイク・トラウトはフィルダースチョイスで出塁。いきなり無死一、二塁のピンチに追い込まれるとさらに制球を乱し、ノーラン・シャヌエルにも四球を与えて無死満塁。結局、ホルヘ・ソレアにも押し出しの四球を与えて1失点を喫した。

悪夢はこれで終わらず、続くヨアン・モンカダにも四球を与えて2失点目を献上し、結局アウトを一つも取れずに降板。急きょリリーフ登板したロナン・コップはジョ・アデルを空振り三振に仕留めたが、一死満塁の場面で適時打を許し0-4となった。これらすべて、佐々木の自責点となった。

初回にアウトを一つも奪えず3四球、1死球、4失点を記録した佐々木は、この時点で防御率が「13.50」から「18.90」となった。ただその後、オープン戦特別ルールで2回に再登板すると、先頭打者に死球を与えるも後続を抑えて無失点。3回も先頭打者を四球で塁に出したが、後続2人を連続三振に仕留めるなどして同回も点を与えなかった。4回も登板したが、再び先頭打者に四球を与え、直後にベン・カスペリアスと交代した。

この日、佐々木は2度の登板で計66球を投げて6四球、2死球、5失点を記録した。オープン戦防御率は「15.58」となった。

（記事提供＝OSEN）