西川町の菅野大志町長が、次期町長選挙に出馬する意向を固めたことが分かりました。

【写真を見る】「もう一度ふるさとのために」西川町・菅野町長が次期町長選に立候補する意向を示す きょう夕方に会見で正式表明へ（山形）





西川町の菅野大志町長を巡っては、これまでに議会の百条委員会や第三者委員会により、元・町職員に対するパワハラが認定されています。





菅野町長はその責任の取り方として、退職金およそ2200万円を受け取らない意向を示していました。また、菅野町長は自身の今後の進退については後援会と相談したいとして、これまで明言を避けていました。

■「もう一度」





関係者によりますと、菅野町長は、任期中は職務を全した上で次期市長選挙に出馬する意向を固めたということです。





また、菅野町長はTUYの取材に対し「もう一度ふるさとのためにがんばろうと思いました」とコメントしています。菅野町長はきょう午後に会見を開き正式に出馬を表明する見込みです。



西川町長選挙には、これまで連合山形の元会長・大泉敏男（おおいずみ・としお）さんが立候補する意思を示しています。





西川町長選挙は来月7日告示、12日投開票です。