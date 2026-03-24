若い芸術家の支援と文化の振興を目的に山形市は、東北芸術工科大学の学生の作品を購入しています。きのうは、山形市役所で今年購入した作品の受け渡し式が行われました。購入した作品はとても大きく、ユニークです。

【写真を見る】「食べなきゃならないのか」作品のテーマは「食の葛藤」山形市が若き芸術家を応援 購入した作品を山形市役所に展示





佐藤孝弘 山形市長「いやー、すごいなぁ」



大きさはタテ1メートル22センチ、ヨコ2メートル。市長が驚くこの作品は、東北芸術工科大学芸術工学研究科修士2年の萩中茉優さんが制作した版画「俎上（そじょう）のヴィーナス」です。





山形市では、若手芸術家の支援と文化の振興を目的に、東北芸術工科大学の学生や大学院生の優れた作品を買い取っています。



今年、42点目の作品として購入されたこの作品は、手足が生えたイワシが生板の上から今にも逃げ出そうとする姿が描かれていて、萩中さんが日々感じている食事への葛藤を表現しています。

■「食べなきゃならないのか」





東北芸術工科大学大学院 修士2年 萩中茉優さん「食べるために売られているので、それをいざ食べるとなって目の前にしたときに、食べなきゃならないのかという抵抗感がある。それを加工して食べるくらいなら、手が生えたり足が生えたりして何処かに行ってくれないかな」





製作期間はおよそ半年。銅版画の魅力である深くて厚みのある黒色と、刷り出した白色のコントラストが美しく表現されています。

市は、この作品を40万円で買い取ったということで、今後はこの大迫力の作品が、市役所を訪れた人を迎えます。





東北芸術工科大学大学院 深井聡一郎 教授「芸工大が持っている設備だからこそできるサイズを、皆さんにも見て欲しい。僕らも久しぶりにこんな大作の版画を見られたことをうれしく思う」



この作品は、山形市役所2階の南側の廊下に展示されています。