Snow Manの宮舘涼太を表紙に起用した『TVnavi』5月号が3月24日に発売。公式Xで公開された表紙ビジュアルに注目が集まっている。

【写真＆動画】宮舘涼太『TVnavi』表紙／『ターミネーターと恋しちゃったら』ビジュアル＆コメント動画

■宮舘涼太、王冠姿で『TVnavi』表紙に登場

公開された表紙では、宮舘がパール調の小さな王冠を頭にのせ、頬杖をつきながらカメラを見つめている。

黒髪の艶やかなヘアスタイルに、首元には大粒のパールネックレス、さらにファーコートをまとい、優雅な雰囲気を漂わせている。

ピンクやオレンジの大きな文字があしらわれた中で、やや上目遣いの端正な表情が際立つビジュアルに。気品と華やかさを兼ね備えた表紙に仕上がっている。

誌面では、『ターミネーターと恋しちゃったら』で共演する臼田あさ美とともに登場。

表紙ビジュアルには、ファンから「まさに王子様」「ビジュ最高」「王冠かわいい」「自発光してる」「麗しい」「王冠が違和感ない」といった声が寄せられている。

■宮舘涼太『ターミネーターと恋しちゃったら』メインビジュアル＆コメント動画

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