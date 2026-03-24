　24日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比360円高の5万1650円と急伸。日経平均株価の前場現物終値5万1910.42円に対しては260.42円安。出来高は4万6405枚となっている。

　TOPIX先物期近は3511.5ポイントと前日比46.5ポイント高、現物終値比29.29ポイント安で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 51650　　　　　+360　　　 46405
日経225mini 　　　　　　 51645　　　　　+360　　　731234
TOPIX先物 　　　　　　　3511.5　　　　 +46.5　　　 63696
JPX日経400先物　　　　　 31850　　　　　+440　　　　1990
グロース指数先物　　　　　 688　　　　　　+6　　　　7339
東証REIT指数先物　　　　　1926　　　　　 +19　　　　　98

株探ニュース