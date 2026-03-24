日経225先物：24日正午＝360円高、5万1650円
24日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比360円高の5万1650円と急伸。日経平均株価の前場現物終値5万1910.42円に対しては260.42円安。出来高は4万6405枚となっている。
TOPIX先物期近は3511.5ポイントと前日比46.5ポイント高、現物終値比29.29ポイント安で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 51650 +360 46405
日経225mini 51645 +360 731234
TOPIX先物 3511.5 +46.5 63696
JPX日経400先物 31850 +440 1990
グロース指数先物 688 +6 7339
東証REIT指数先物 1926 +19 98
株探ニュース
TOPIX先物期近は3511.5ポイントと前日比46.5ポイント高、現物終値比29.29ポイント安で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 51650 +360 46405
日経225mini 51645 +360 731234
TOPIX先物 3511.5 +46.5 63696
JPX日経400先物 31850 +440 1990
グロース指数先物 688 +6 7339
東証REIT指数先物 1926 +19 98
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