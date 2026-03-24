◇MLB レンジャーズ 3-2 ロイヤルズ (日本時間24日、グローブライフ・フィールド)

ロイヤルズのサルバドール・ペレス選手がWBC制覇後に出場したオープン戦2試合で、いずれも本塁打を記録するなど打撃好調を維持しています。

ペレス選手といえば、WBCではベネズエラ代表の主将としてチームを牽引。準々決勝で日本を下し、決勝では巧みなリードでアメリカ打線を翻弄。世界一に大きく貢献しました。

18日にWBCを終え、21日にはジャイアンツとのオープン戦に出場。第一打席でいきなり本塁打を放つなど存在感を発揮しました。そして24日のレンジャーズ戦でも4番・キャッチャーで先発出場すると、第2打席で2塁打を放ち、第3打席ではセンターバックスクリーン右側にフェンスオーバー。これがソロ本塁打となり、WBC後に勢いそのまま2戦連発となりました。

またロイヤルズはこの試合、WBCでMVPに輝いたマイケル・ガルシア選手も1番・サード、アメリカ代表のボビー・ウィットJr.選手は2番・ショート、イタリア代表の主砲でメキシコ戦で1試合3発を記録したビンセント・パスクアンティーノ選手が5番・ファーストで先発出場し、それぞれ無安打に終わっています。