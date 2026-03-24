アメリカのトランプ大統領は23日、戦闘終結に向けイランと協議しイランが核兵器を持たないことなどで合意したと主張しました。

原油の高騰に打つ手がなく、戦闘を早く終わらせたいトランプ大統領ですが、イラン側はトランプ氏の主張を否定していて先行きは不透明です。

トランプ大統領は23日、イランに予告していた発電所への攻撃の期限を5日間延期してイランとの協議を行う考えを示しました。トランプ氏はまた、ウィトコフ特使らがこの2日間、協議を行いイランが核兵器を持たないことで合意したと主張しました。

アクシオスは23日、ウィトコフ特使らがイランのガリバフ国会議長と今週後半にもパキスタンの首都イスラマバードで協議する方向で調整していると伝え、イスラエルメディアはトランプ政権が4月9日を戦闘終結の日として交渉を進める構えだとしています。

一方、イラン側は交渉を否定しています。イラン外務省はメディアを通じ「軍事計画を実行するための時間稼ぎをしている」と批判、ガリバフ議長も自身のSNSで、「交渉は一切行われていない」と否定しています。

またイスラエルのネタニヤフ首相は23日、トランプ大統領と電話会談を行いましたが、イランへの攻撃を続ける姿勢を強調しています。イランの体制転換を目標に攻撃を続けるイスラエルをトランプ氏が説得できるかも大きな焦点です。

中東地域には数千人のアメリカの海兵隊員が27日に到着すると報じられています。トランプ氏は交渉が決裂した場合は「爆撃を続ける」と強調していて、地上部隊の投入などさらなる軍事行動をする可能性もあります。