開幕ローテーションに内定している巨人のドラフト3位ルーキー・山城京平投手。魅力の1つである変幻自在な投球モーションが生まれた背景について明かしました。

ここまでオープン戦、ファーム登板でいずれも「防御率0.00」をマークしている山城投手。ゆったりとした二段モーションやクイックを使い分け“時差投球”でも打者を惑わしてきました。

これは山城投手が学生時代から、自ら工夫して行ってきた投球方法。「高校、大学とレベルが上がっていく中で、そういった世界でもやっていけるように工夫を重ねてやってきました」と、これが生まれた背景を明かします。

モーションを変えながら投球を行うことはそう簡単なことではありませんが、山城投手は「自分が投げやすいという感覚でしかやっていないので。それが逆に打者からしたら打ちづらいというのもあるかもしれないんですけど、今の自分にはこれがピッタリ」と語りました。

さらに驚くべきは、どのモーションで投げるかは直前に決めることもあるということ。山城投手は「打者のスイングだったり、心理を読むっていうのは難しいんですけど。オモテに出てる表情だったりスイングを見て急にパッと変えることはあります」と、その判断について明かしました。

(3月23日放送のCS日テレジータス『超ジャイアンツ』を再構成)