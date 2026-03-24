イモトアヤコ、息子と登山に初挑戦「ゆっくりですが登る事できました」 山頂で絶景＆おにぎりを堪能
タレントのイモトアヤコ（40）が23日、自身のインスタグラムを更新。「はじめての山登り」と書き出し、長男（4）と親子で登山に初挑戦したことを報告した。
【動画】「さすがイモトさんの息子さんですね」「可愛い」親子で登山に初挑戦するイモトアヤコ
イモトは、登山家の中島健郎氏の家族に誘われ、仲間たちと千葉の富山に登ったことを明かし「息子にとっては初のお山。どうなることやらと思ってましたが、お姉ちゃんお兄ちゃんのおかげで、ゆっくりですが登る事できました」と報告。
道中、長男からの“”抱っこ攻撃”に怯えていたというが、無事に「最後まで歩ききりました」とのこと。とくにスタート地点で借りた「棒」でテンションが“爆上がり”したそうで、「登山において『棒』って偉大だね」とつづった。
頂上では、絶景を楽しみながらみんなでおにぎりを食べ、さらには「下山の事を忘れて氷鬼をし、足がくがく」になるほど山を満喫。「こんな機会を作ってくれてありがたやです」と感謝を記した。
コメント欄には「すごい」「可愛い」「素敵ですね」「さすがイモトさんの息子さんですね」「頑張りましたね〜」など、さまざまな声が寄せられている。
イモトは2019年11月、日本テレビ系バラエティー『世界の果てまでイッテQ！』のディレクターを務める石崎史郎氏と結婚。22年1月に第1子長男の出産を報告した。
【動画】「さすがイモトさんの息子さんですね」「可愛い」親子で登山に初挑戦するイモトアヤコ
イモトは、登山家の中島健郎氏の家族に誘われ、仲間たちと千葉の富山に登ったことを明かし「息子にとっては初のお山。どうなることやらと思ってましたが、お姉ちゃんお兄ちゃんのおかげで、ゆっくりですが登る事できました」と報告。
頂上では、絶景を楽しみながらみんなでおにぎりを食べ、さらには「下山の事を忘れて氷鬼をし、足がくがく」になるほど山を満喫。「こんな機会を作ってくれてありがたやです」と感謝を記した。
コメント欄には「すごい」「可愛い」「素敵ですね」「さすがイモトさんの息子さんですね」「頑張りましたね〜」など、さまざまな声が寄せられている。
イモトは2019年11月、日本テレビ系バラエティー『世界の果てまでイッテQ！』のディレクターを務める石崎史郎氏と結婚。22年1月に第1子長男の出産を報告した。