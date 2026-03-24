NHK『うたコン』10周年企画 名シーン大放出のほか北島三郎インタビュー、生演奏を支える指揮者が舞台裏を語る
NHKの音楽番組『うたコン』の31日放送回では、10周年企画『祝！10周年 うたコン大感謝祭』が届けられる。
【写真】スペシャルインタビューで登場する北島三郎
『うたコン』は2016年4月の放送開始から今春で10年の節目を迎える。31日の放送では、10年分の放送の中から厳選した名シーンを一挙に大放出。視聴者からのリクエストにも応え、数々の名曲を届ける。
また、毎週生放送の舞台となっているNHKホールの裏側も公開。普段の放送では見ることができない貴重な映像が盛りだくさんとなる。
ゲストには、同番組に何度も出演してきた氷川きよしと新妻聖子が登場。2人が思い出に残るパフォーマンスも紹介する。さらに、番組の第1回に出演し、名曲「まつり」を披露した北島三郎のスペシャルインタビューも。北島が同番組に寄せる思いを熱く語る。
そのほか、番組の生演奏を支える要である指揮者の岩城直也も出演。生演奏で音楽を届ける醍醐味や生放送の緊張の舞台裏が語られる。
■放送予定
3月31日（火） 後7：57〜後8：42 ＜NHK総合＞
【写真】スペシャルインタビューで登場する北島三郎
『うたコン』は2016年4月の放送開始から今春で10年の節目を迎える。31日の放送では、10年分の放送の中から厳選した名シーンを一挙に大放出。視聴者からのリクエストにも応え、数々の名曲を届ける。
また、毎週生放送の舞台となっているNHKホールの裏側も公開。普段の放送では見ることができない貴重な映像が盛りだくさんとなる。
そのほか、番組の生演奏を支える要である指揮者の岩城直也も出演。生演奏で音楽を届ける醍醐味や生放送の緊張の舞台裏が語られる。
■放送予定
3月31日（火） 後7：57〜後8：42 ＜NHK総合＞