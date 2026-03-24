将棋のヒューリック杯第97期棋聖戦決勝トーナメント1回戦が3月24日、東京・千駄ヶ谷の将棋会館で行われ、伊藤匠二冠（叡王、王座、23） と藤本渚七段（20）が現在対局中だ。注目の一戦は、藤本七段の先手で相掛かりの出だしとなった。

【映像】伊藤二冠VS藤本七段 注目の一戦

藤井聡太棋聖（竜王、名人、王位、棋王、王将、23）への挑戦権を争う決勝トーナメントが進行中。1回戦では、藤井棋聖とともにタイトルを分け合い将棋界のトップに君臨する伊藤二冠と、将来のタイトルホルダー候補・藤本七段が激突する好カードが実現した。

世代の近い両者だが、公式戦対戦はこれまでに1局のみ。昨年7月に行われた棋王戦挑戦者決定トーナメント2回線で、伊藤二冠が白星を飾っている。約半年ぶりの対戦となった両者だが、その間にタイトル獲得数を増やした伊藤二冠と、昇段を決めた藤本七段。未来の将棋界を担う2人による注目の一戦を制し、2回戦進出を決めるのはどちらか。本局の勝者は、次戦で羽生善治九段（55）と対戦する。

本局の持ち時間は各4時間。

【昼食の注文】

伊藤匠二冠 日替わりカレー

藤本渚七段 甘口ウサちゃんカレー

【昼食休憩時の残り持ち時間】

▲藤本渚七段 3時間1分（消費59分）

△伊藤匠二冠 3時間15分（消費45分）

（ABEMA/将棋チャンネルより）