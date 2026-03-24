スターバックス、“新たな手口”による「なりすまし・偽サイト」注意喚起 限定キャンペーン＆アンケート回答など「一切関係ございません」
スターバックスが24日、公式サイトを更新。なりすましアカウント、偽サイトに注意を呼びかけた。
【画像】スターバックスの“公式”一覧
発表で「なりすましアカウント、偽サイトにご注意ください」と題し、「現在、弊社の公式アカウントを装ったSNSのなりすましアカウントや偽サイトの存在が確認されています。特に近、Facebook、Instagram、TikTok等のSNS上で『アンケートに答えるとスターバックスのギフトが無料でもらえる』などと称する偽キャンペーンに関するお問い合わせが急増しています。これらは弊社とは一切関係ございません」と呼びかけた。
具体的な内容について、「限定キャンペーンへの招待（「選ばれたお客様だけ」等を装った勧誘）」「ギフトカード、現金プレゼントの案内」「アカウント認証、確認の要求」「『24時間以内』『本日限り』等の期限付き特典案内」「個人情報（電話番号、住所、クレジットカード情報等）の確認依頼」の項目も紹介。不審なメールや連絡について、「送信元アドレスのドメイン（@以降）が下記「公式メールアドレス」に記載のドメインと一致しているかをご確認ください」などと伝えた。
また、新たな手口として「アンケートの回答をすると、商品やサービス券がもらえる等、無料の特典を装って、偽サイトへ誘導するケース（例：特別コーヒーギフトボックスをプレゼントなど）」「9〜10個のBOXから3つ選んで『当選』するゲーム形式のケース」なども説明。
被害を防止するために「偽アカウントからのDM（ダイレクトメッセージ）や投稿に記載されたURLはクリックしないでください」「不審なアカウントはフォローせず、ブロック、報告をお願いいたします」「万が一、偽サイトでID・パスワード等を入力した場合は、直ちに当社正規サイトにてパスワードを変更するなどの対応をお取りいただけるようお願いいたします」と呼びかけ。
改めて公式アカウントを紹介し、「お客様にはご迷惑をおかけし申し訳ございませんが、十分にご注意くださいますようお願い申し上げます」と伝えた。
【画像】スターバックスの“公式”一覧
発表で「なりすましアカウント、偽サイトにご注意ください」と題し、「現在、弊社の公式アカウントを装ったSNSのなりすましアカウントや偽サイトの存在が確認されています。特に近、Facebook、Instagram、TikTok等のSNS上で『アンケートに答えるとスターバックスのギフトが無料でもらえる』などと称する偽キャンペーンに関するお問い合わせが急増しています。これらは弊社とは一切関係ございません」と呼びかけた。
また、新たな手口として「アンケートの回答をすると、商品やサービス券がもらえる等、無料の特典を装って、偽サイトへ誘導するケース（例：特別コーヒーギフトボックスをプレゼントなど）」「9〜10個のBOXから3つ選んで『当選』するゲーム形式のケース」なども説明。
被害を防止するために「偽アカウントからのDM（ダイレクトメッセージ）や投稿に記載されたURLはクリックしないでください」「不審なアカウントはフォローせず、ブロック、報告をお願いいたします」「万が一、偽サイトでID・パスワード等を入力した場合は、直ちに当社正規サイトにてパスワードを変更するなどの対応をお取りいただけるようお願いいたします」と呼びかけ。
改めて公式アカウントを紹介し、「お客様にはご迷惑をおかけし申し訳ございませんが、十分にご注意くださいますようお願い申し上げます」と伝えた。