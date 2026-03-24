【明治安田J1百年構想リーグ】セレッソ大阪 1−1（PK 6−5） ヴィッセル神戸（3月22日／ヨドコウ桜スタジアム）

【映像】胸トラップ→左足ボレー極上スルーパス

元日本代表の10番が、短いプレータイムで至極のテクニックを披露した。

3月22日の明治安田J1百年構想リーグの第8節で、セレッソ大阪とヴィッセル神戸が対戦。“阪神対決”となった一戦は互いに1点ずつを奪い合い、PK戦の末にホームのC大阪が勝点2を獲得した。

同点で迎えた75分、C大阪のアーサー・パパス監督が動く。3枚替えを行ない、MF石渡ネルソンに代わってMF香川真司がピッチに立った。背番号8が中盤の底からパスを配給して攻勢を強めていくと、90＋4分に海外リーグでも長く活躍したワールドカップ戦士らしい圧巻のクオリティーを見せる。

神戸のクリアをDF畠中槙之輔が頭で処理したボールに、センターサークル付近で香川が反応する。ボールが自分の方に向かってくる間に首を振って何度も前方を確認。胸トラップでボールのバウンドを抑えると、身体を倒しながら左足ボレーでスルーパスを繰り出した。

丁寧にミートしたボールは、左前方に飛んでいく。神戸のDF広瀬陸斗の頭上を越え、C大阪のMF横山夢樹の前方に広がるスペースに転がっていった。完全にマークを振り切った状態でボールをレシーブした横山の仕掛けから、勝ち越しゴールまであと一歩のチャンスが生まれた。

解説・長谷川健太氏も絶賛

解説の長谷川健太氏は香川が左足でボールを蹴り出した瞬間、思わず「おぉ、良いボールだ」と唸り、「香川が良いボールを出したんですよね、倒れながらね」と称賛。パスを出した後にゴール前まで駆け上がったプレーについても「その後にスプリントしてゴール前にも入っていますからね」と一連を褒めた。

この一部始終にはファンもSNS上で反応し、「えぐすぎる」「香川えぐ真司」「香川真司さんから横山までの流れやばい」「素晴らしいパスだった」「今日のベストプレー」「真司、横が良かった！」「シンジカガワのパスよ」と興奮していた。

3月17日に37歳を迎えた香川。ドルトムントやマンチェスター・ユナイテッド、そして日本代表で見せた一瞬の閃きと技術が、いまだ衰えていないことを示すワンシーンだった。

なお、香川はPK戦で1番目のキッカーとして登場してしっかり成功。チームに勢いをもたらして勝点2獲得に貢献した。

（ABEMA de DAZN／明治安田J1百年構想リーグ）

