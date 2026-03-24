「頑張ってる感なくこなれたい」って大人へ！【40・50代】にちょうどいい「ウルフっぽヘア」

こなれ感と聞いて思い浮かぶのは、気合を入れて作り込んでいないのにハイセンスな雰囲気。視線を集めやすい顔まわりに、その要素をうまく反映させてみませんか？ 鍵を握るのは、軽やかな質感と無造作な動き。流行中のレイヤーを加えたウルフっぽいアレンジで、春からは新しい自分をスタートさせてみて。

レイヤーは控えめ & 低めがベター

スタイリストの@motoshi_wtokyo_wolfさんが、「初めてウルフに挑戦したいと思ってる方にオススメ」と提案する、毛先だけにさりげなくレイヤーを入れたスタイル。ベースとわずか数cmの差をつけるだけのローレイヤーでも、ウエイトが上がって爽やかな印象に。丸みをつけてボブに寄せると、可愛く見えるのはもちろん、収まりの良さも手に入れられます。ウルフ初挑戦で、大胆なカットに踏み出す勇気がない場合も、このくらいのバランスなら気負わず試せそう。

トレンドを意識するなら重め

昨年に続きボブが注目されるなか、毛先に厚みのあるカットも見られるようになりました。春らしい動きも掛け合わせたいなら、ベースをぱつっと切り揃えてから、表面をレイヤーでふんわりさせればOK。外ハネのスタイリングを採用すると、首元でキュッとくびれるメリハリの効いたひし形シルエットが出来上がります。

カジュアル派は動きをアピール

肩上までカットした短めベースは、たっぷり動きをつけてもコンパクトな印象に。エアリーな質感で軽さを表現しながら、ラフな毛流れでリラックスムードも醸せそう。カラーは、柔らかく親しみやすいベージュをチョイスすると、動きとマッチする美しさに加え、白髪カバーも期待できます。

もっとこなれる束感スタイリング

他のスタイル同様、低めの位置でレイヤーが揺れるミディアムボブに、スタイリングでひと工夫加えた状態がこちら。オイルやバームを広げた指先で、表面に細い毛束を作るイメージで、軽く引き出してみて。立体感や奥行きがつき、一段とこなれ感のある仕上がりへ近づけそうです。

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※こちらの記事では@motoshi_wtokyo_wolf様、@kitadani_koujiro様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：Nae.S