待ってましたーー！！【キャンメイク】あの「人気パウダー」がminiサイズで登場♡

【CANMAKE（キャンメイク）】の人気フェイスパウダーから、持ち運びに便利なminiサイズが登場！ 手のひらに収まるコンパクトなサイズ感ながら、5色のカラーパウダーで肌印象を整える設計はそのまま。ラインナップは、ツヤ仕上げのイルミネイティングタイプと、ふんわりマットなマシュマロタイプの2種類。スウォッチとともに仕上がりをチェックしていきます。

手のひらサイズがかわいい。miniコスメの魅力

リップにファンデーションなど、“miniコスメ”ブームが継続中。気軽に試せるサイズ感や持ち運びやすさから注目を集めています。今回のCANMAKEのminiシリーズも、ポーチにすっと収まる、手のひらサイズのコンパクト。通常サイズの時から評判のこのコンパクトですが、実は、miniは中皿が花形と、かわいさがアップしているんです。もちろん中身は通常サイズと一緒。ミラー兼お直しパウダーとしても活躍してくれそうです。

繊細パールのツヤタイプ。ラベンダーニュアンスで透明感をプラス

【キャンメイク】「イルミネイティングフィニッシュパウダー ～Abloom～ mini」01 ハイドレンジアガーデン\880（税込）

5色のカラーパウダーをブレンドして使うことで、肌の色ムラやくすみを自然に補正するフィニッシングフェイスパウダー。繊細なパールが配合されていて、光をふんわり拡散しながら透明感のあるツヤ肌に整えてくれるのが特徴です。SPF24・PA++で、日中の紫外線対策をサポート。保湿成分も配合されていて、乾燥しにくい設計になっています。パフで円を描くように全体を混ぜて使う方法のほか、少し小さめですが単色で使うこともできます。

光を拡散して、なめらかなツヤ肌に

5色を混ぜてみると、ほんのりラベンダーを感じる明るいカラーに。肌にのせるとさらさらと軽い仕上がりで、トーンアップしたような透明感を感じました。繊細なパールのおかげで光がふわっと集まり、頬など凹凸のある部分に自然なツヤが出る印象。フォーカスしたような効果があり、肌をなめらかに見せてくれます。実際にパウダー自体の写真を撮っていても、5色の境目がわかりにくくなるほど光が広がるような印象でした。崩れにくく、乾燥しにくい使用感も好印象です。

ふわふわマットタイプ。血色ニュアンスで毛穴をふんわりぼかす

【キャンメイク】「マシュマロフィニッシュパウダー ～Abloom～ mini」01 ディアレストブーケ \880（税込）

こちらも5色のカラーパウダーをブレンドして使うタイプのフィニッシングフェイスパウダー。毛穴や色ムラをぼかしながら、ふんわりとしたマット肌に整える設計です。SPF19・PA++で、メイク直しの際の紫外線対策をサポートしてくれるのもポイント。保湿成分も配合されていて、マットながら乾燥しにくい処方になっています。全体を混ぜて使うほか、悩みに合わせて単色使いすることもできます。

ナチュラルにトーンを整えて、素肌感マシュマロ肌

5色を混ぜると、ほんのりベージュ寄りのカラーに。肌にのせるとナチュラルにトーンを整えながら、毛穴や肌の凹凸をふんわりぼかしてくれる印象です。マット仕上げですが粉っぽさはなく、ほどよくしっとり感のある、素肌っぽいマシュマロ肌に仕上がりました。また、カバー力はこちらの方が高い気がしました。崩れにくく、乾燥しにくい使用感は同様でした。

あなたはどちらが気になりましたか？ かわいさと実用性を兼ね備えたminiフェイスパウダー、ぜひチェックしてみてください。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

※本記事は、レビュー記事です。商品への評価は筆者の個人的感想です。

writer：Kaori.F