《新作》どれもかんわいいぃぃぃ♡【セブン-イレブン】の「キャラコラボ商品」に注目！

【セブン-イレブン】では、人気キャラクターとのコラボ商品を販売中です。思わず手に取りたくなるようなかわいいパッケージが魅力。スイーツ・パンなどがそろっています。今回はおすすめをご紹介。お買い物の参考にしてみて。

リボンがかわいい！ 和 × 洋スイーツ

今回ご紹介するのは、両耳のリボンがキュートなうさぎのキャラクター「エスターバニー」とのコラボ商品。@ftn_picsレポーターともさんが「大満足間違いなし」だというのがこちらの「ティラミスわらび餅 いちご」\367（税込）です。底の赤い層は「果肉がたくさんの苺ソース」。その上にわらび餅とティラミスムースを重ね、いちごあんホイップやいちごチップキャンディでデコレーションしています。いちごあんホイップは、エスターバニーらしいリボンデザイン。食べるのがもったいなくなってしまいそうな可愛さです。

かわいいパケにも惹かれる！ ピンクのメロンパン

すべてがピンクのこちらは「いちごジャム & チーズクリームメロンパン」\203（税込）。ピンクのパンでいちごジャムとチーズクリームをサンドしています。レポーターともさんいわく「甘いしょっぱいのエンドレス」で「あ！ っという間に、食べちゃいました」とのこと。パン生地のふんわり感も楽しめそうです。

普通のティラミスじゃない！

こちらの「パキっとティラミス いちご」\367（税込）は、チョコのパキっと感が魅力のスイーツ。チョコをパキパキ割りながら食べ進めます。レポーターHaruさんは「お願いだから定番化して」と言うほどお気に入りの様子。コーヒーシロップではなく果肉入りのいちごソースを使っているので、一般的なティラミスとは違った味・食感が楽しめそうです。

デニッシュとクリームのぜいたくパン

「デニッシュサンド 練乳バニラクリーム」\213（税込）は、スイーツ感覚で食べられそうなぜいたくパン。グラニュー糖をまぶしてサクサク食感に焼き上げたデニッシュ生地で、練乳バニラクリームをサンドしています。レポーターHaruさんによると「お菓子のパイのような美味しさ」で「見た目より甘さ控えめ」とのこと。エスターバニーがデザインされたパッケージもかわいくて「思わず買っちゃった」そうです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A