歌手のリゾが、自身初となる児童書「Lil Lizzo Meets Sasha B. Flootin'」を発表した。フルートをテーマにした絵本で、グラミー賞受賞アーティストであり、クラシックを学んだフルート奏者でもあるリゾの原体験が色濃く反映されている。



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リゾはインスタグラムで約1100万人のフォロワーに向けて本書を紹介。子ども時代に初めてフルートと出会い、それが自身のアイデンティティの中心になっていった瞬間が物語の核になっているという。



本を手にした写真とともに、リゾは次のようにつづっている。「サプライズ!!! 私、作家になったわ!!! みんな、私がどうやってフルートを始めたのかってよく聞くけど……私がフルートを選んだんじゃない、フルートが私を選んだの。「Lil Lizzo Meets Sasha B Flootin'」、新しい絵本が9月8日に発売、予約も始まってるよ!!! 冒険の始まり！」



本作はマーク・ペットがイラストを担当し、サイモン＆シュスター社の児童書部門から刊行される。「居場所を探す元気いっぱいの女の子」と、「自分の音を見つけられない賢くて大胆なフルート」の物語を通して、自己受容や「自分の声を見つける力」というメッセージが描かれる。絵本のために書き下ろされたオリジナル楽曲も制作される予定だ。



リゾは音楽が自分を支えてくれたように、この本が子どもたちの背中を押す存在になってほしいと語っている。「情熱は、目的や居場所を与えてくれる。そして、信じられないような夢をかなえる旅へと導いてくれるの」とした。



（BANG Media International／よろず～ニュース）