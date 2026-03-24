文化芸術×社会課題解決の情報プラットフォーム！ アクロス福岡「ACROS LAB(アクロスラボ)」

記事ポイント アクロス福岡が特設サイト「ACROS LAB(アクロスラボ)」を公開社会包摂・次世代育成・文化振興の3テーマで取り組みを可視化共感の輪を広げ、文化芸術の価値を未来へ循環させる情報プラットフォーム アクロス福岡が特設サイト「ACROS LAB(アクロスラボ)」を公開社会包摂・次世代育成・文化振興の3テーマで取り組みを可視化共感の輪を広げ、文化芸術の価値を未来へ循環させる情報プラットフォーム

アクロス福岡が、特設サイト「ACROS LAB(アクロスラボ)」を公開しました。

文化芸術の力で社会課題の解決に取り組む活動や想いを発信する情報プラットフォームとなっています。

アクロス福岡「ACROS LAB(アクロスラボ)」

■サイト名：ACROS LAB(アクロスラボ)■運営：公益財団法人 アクロス福岡■テーマ：社会包摂／次世代育成／文化振興・ファン拡大

「ACROS LAB」は、アクロス福岡が第6次中期経営計画で掲げるビジョン「未来につなぐ」の実現に向けた中核施策のひとつです。

取り組みを可視化することで共感の輪を広げ、文化芸術の価値を未来へと循環させる拠点を目指しています。

サイトでは「社会包摂」「次世代育成」「文化振興・ファン拡大」の三つのテーマを柱に、アクロス福岡の多彩な活動を紹介しています。

「社会包摂」では、障がいのある方々の芸術活動を支援する「みんなのアート展 『わたしもよう』」や、里親家庭と地域社会をつなぐ「アクロス・こども文化芸術体験」を掲載。

あらゆる人が等しく文化芸術を楽しめる環境づくりを推進する活動が紹介されています。

「次世代育成」では、福岡県初の子どもによるオーケストラ「福岡ジュニアオーケストラ」や、福岡の伝統工芸を学べる「夏休みこども手作り体験」、ミュンヘン国際音楽セミナー提携の「ACROS FUKUOKA国際音楽セミナー」を取り上げています。

文化芸術に携わる子どもや若手人材の育成を支援する内容が充実しています。

「文化振興・ファン拡大」では、”ひらかれた文化施設”を目指す「福岡シンフォニーホール オープンステージご招待」、子どもからプロまで楽しめる「アクロス・クラシックふぇすた」、天神周辺地域と連携した「アクロス・ミュージックキャラバン」を紹介。

日常に文化芸術を根づかせ、新たな参加者や支援者を広げる取り組みが並んでいます。

社会包摂から次世代育成、文化振興まで幅広い活動を一つのサイトで見渡せるのが大きな魅力です。

文化芸術を通じた社会課題の解決に関心がある方にとって、具体的な事例を知ることができる貴重なプラットフォームとなっています。

取り組み紹介記事は随時更新予定で、今後さらにコンテンツが充実していきます。

アクロス福岡「ACROS LAB(アクロスラボ)」の紹介でした。

よくある質問

Q. ACROS LAB(アクロスラボ)とは何ですか？

アクロス福岡が運営する特設サイトです。文化芸術の力で社会課題の解決に取り組む活動や想いを発信する情報プラットフォームとなっています。

Q. どのようなテーマが紹介されていますか？

「社会包摂」「次世代育成」「文化振興・ファン拡大」の三つのテーマを柱に、アクロス福岡の取り組みが紹介されています。取り組み紹介記事は随時更新予定です。

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