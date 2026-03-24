アメリカとイランの衝突をめぐり、両国が今週中にも協議を行う可能性があると、アメリカメディアが報じました。トランプ大統領はイラン側と協議を進めているとしていますが、イランはこれを否定しています。

アメリカのニュースサイト「アクシオス」は23日、イスラエル当局者の話として、仲介国がアメリカとイランの協議の開催を調整していると報じました。

早ければ今週中にも、パキスタンの首都イスラマバードで行われる可能性があり、アメリカのバンス副大統領やウィットコフ中東担当特使、イランのガリバフ国会議長が出席する可能性があるとしています。

アメリカとともにイランを攻撃するイスラエルのネタニヤフ首相は、トランプ氏と協議したことを明らかにしたうえで、「トランプ大統領は合意によって戦争の目標を実現できる可能性があると考えている」と強調。

「アクシオス」の記者によると、ネタニヤフ首相はバンス副大統領とも電話で協議し、イランとの停戦合意にどのような内容を含めるべきか話し合ったということです。

イランとの戦闘停止に向けた協議について、トランプ大統領は…

アメリカ トランプ大統領

「イランは非常に強く合意を望んでいる。我々も合意を強く望んでいる」

「非常に真剣な協議を行った。状況を見守りたい」と述べたうえで、合意の成立に強い期待感を示しました。また、イランが「核兵器を保有しないことに合意している」とし、「非常に大きなチャンスだ」と強調しています。

トランプ氏は「アメリカとイランは非常に良い生産的な協議を行ってきた」とし、イランの発電所などへの攻撃を5日間、延期すると表明していましたが、その相手については…

アメリカ トランプ大統領

「我々が相手にしているのは、最も尊敬されている指導者だ。最高指導者ではない」

最高指導者のモジタバ師からは「連絡を受けていない」と主張し、モジタバ師以外の指導者と協議を進めているとしています。

一方、イラン外務省の報道官は23日、国営メディアに対し、「仲介国を通じて、戦闘終結の交渉を求めるアメリカの要請を受け取った」と明らかにしました。

しかし、「アメリカとは交渉を行っていない」として、トランプ大統領の主張を否定。イランのガリバフ国会議長も「交渉は一切行われていない」とし、「こうした偽情報は金融市場や原油市場を操作し、アメリカとイスラエルが陥っている泥沼から逃れようとする意図によるものだ」としています。