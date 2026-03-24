中小企業のAI導入を伴走型で支援！ さくら情報システム「IT企画伴走支援サービス『絆』AXプラン」

記事ポイント さくら情報システムが「絆」のAXプランを2026年3月24日より提供開始中小・中堅企業を対象にAI活用の検討・導入初期段階を支援企業利用特有のリスクに配慮したAI活用規程・ルールの制定をサポート さくら情報システムが「絆」のAXプランを2026年3月24日より提供開始中小・中堅企業を対象にAI活用の検討・導入初期段階を支援企業利用特有のリスクに配慮したAI活用規程・ルールの制定をサポート

さくら情報システムが、IT企画伴走支援サービス「絆」において、AI活用支援を目的とした「AXプラン」の提供を2026年3月24日より開始しました。

中小・中堅規模の企業・組織を対象に、AI活用の第一歩となる支援を届けるプランとなっています。

さくら情報システム「IT企画伴走支援サービス『絆』AXプラン」

サービス名：IT企画伴走支援サービス「絆」AXプラン提供開始日：2026年3月24日対象：中小・中堅規模の企業・組織提供元：さくら情報システム

AXプランは、経営企画・情報システム・DX推進・総務などの部門に向けたAI活用支援サービスです。

AIの特性やリスクを踏まえたうえで、企業利用に適したAI活用規程・ルールの制定を支援する内容となっています。

背景には、中小・中堅企業における労働人口の減少や人材不足の深刻化があります。

「AI導入を検討しているが、何から始めればよいのかわからない」「セキュリティやリスクが不安」といった声が多く寄せられる中、ルール整備や社内合意形成が進まず導入が止まってしまうケースも少なくありません。

こうした課題に対し、企業が安心してAI活用を進められる環境づくりを支援するのが本プランの狙いです。

母体となる「絆」は、アセスメントプログラムと伴走支援サービスで構成されるDX推進支援サービスです。

アセスメントプログラムでは、課題発見・整理を総括的かつ短期間で迅速に実施できます。

伴走支援サービスでは、ワンチーム体制で全体計画と各課題の業務計画を策定し、IT企画の実施・実装まで対応する点が特長となっています。

今後は、蓄積したDX伴走支援の知見を活かし、AI活用を前提とした企画立案の支援など、さらなるサービス拡充が予定されていました。

AI活用規程の整備により、リスクを低減・コントロールしながら安心してAIを業務に取り入れられます。

中小・中堅企業が抱える「何から始めればいいかわからない」という課題を、伴走型で解決してくれるサービスです。

DX推進の知見を持つパートナーとともに、自社に合ったAI活用の第一歩を踏み出せます。

さくら情報システム「IT企画伴走支援サービス『絆』AXプラン」の紹介でした。

よくある質問

Q. AXプランはどのような企業が対象ですか？

中小・中堅規模の企業・組織が対象です。経営企画・情報システム・DX推進・総務などの部門で、AI活用の検討や導入の初期段階にある組織に向けて提供されています。

Q. AXプランではどのような支援を受けられますか？

AIの特性やリスクを踏まえたうえで、企業利用に適したAI活用規程・ルールの制定支援を受けられます。企業利用特有のリスクに配慮した内容で、AI活用の第一歩をサポートするプランです。

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