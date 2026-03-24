子宮頸がんの再々再発を公表している、俳優の古村比呂さんが、自身の公式ブログを更新。

連日悩まされていた薬アレルギー（薬疹）の現況について、明かしました。



【写真を見る】【 がん闘病 】古村比呂さん 「両ひじから掌まで 痒くて痒くて 落ち着かない」「夕食も作れる自信がなくて出前にしちゃいました」





先日、古村比呂さんは「処方された抗生剤の薬アレルギー」のため、「蕁麻疹（じんましん）」が発症。

皮膚の「赤みや痒み」に悩まされていることや、「下肢のリンパ浮腫がパンパンに腫れちゃって」と、身体の「浮腫み」についても明かしていました。







そして、３月２３日、古村比呂さんは「今日は 両ひじから掌まで 痒くて痒くて 落ち着かないDAYでした」と、投稿。



続けて「夕食も 作れる自信がなくて 出前にしちゃいました」と、記しました。



最後に、古村比呂さんは「明日は治りますように」と、綴っています。







古村さんは19歳でクラリオンガール準グランプリに選出後、22歳でNHK連続テレビ小説『チョッちゃん』のヒロインを務め一躍人気女優に。現在はがん治療と並行しながら、女優としての活動も再開しています。





【古村比呂さんのがん闘病経緯】

2012年1月：子宮頸がんが判明し、子宮を全摘出

2017年3月：がんの「再発」を公表

2017年11月：がんの「再々発」を公表

2023年1月：がんの「再々再発」を公表







【担当：芸能情報ステーション】