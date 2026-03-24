国産天然鯛の風味が光るロングセラー！ 会津天宝醸造「鯛みそ」

記事ポイント 会津天宝醸造のロングセラー「鯛みそ」が2026年4月よりパッケージをリニューアル国産天然鯛のみを使用した甘口仕立てで、参考小売価格は660円（税込）鯛を想起させるピンク基調のデザインに一新し、「国産天然鯛使用」を前面に表示 会津天宝醸造のロングセラー「鯛みそ」が2026年4月よりパッケージをリニューアル国産天然鯛のみを使用した甘口仕立てで、参考小売価格は660円（税込）鯛を想起させるピンク基調のデザインに一新し、「国産天然鯛使用」を前面に表示

会津天宝醸造から、ロングセラー商品「鯛みそ」のパッケージリニューアルが発表されました。

国産天然鯛の風味を活かした人気商品が、より上質なデザインへと生まれ変わります。

会津天宝醸造「鯛みそ」

商品名：鯛みそ販売開始日：2026年4月（一部小売店にて先行販売中）参考小売価格：660円（税込）内容量：150g賞味期限：365日

会津天宝醸造の「鯛みそ」は、国産の天然鯛のみを使用し、味噌の旨みと鯛の上品な風味を掛け合わせた一品。

甘口仕立てで老若男女問わず親しまれており、長年にわたり多くのファンに支持されてきました。

今回のリニューアルでは、祝い魚である鯛を想起させるやわらかなピンク色を基調に採用しています。

売り場でひと目で「鯛」と分かる視認性と高級感を両立させたデザインに仕上がりました。

さらに「国産天然鯛使用」をパッケージ正面に大きく掲げ、安心・安全への姿勢をこれまで以上に明確に打ち出しています。

日常の食卓ではご飯のお供として、味噌の深いコクと天然鯛のふくよかな香りを楽しめます。

落ち着きと品格を感じさせるパッケージは、ちょっとした手土産や季節のご挨拶にもぴったりの佇まいです。

国産天然鯛ならではの上品な風味が、毎日の食卓をワンランク引き上げてくれます。

贈答用としても映える上質なデザインで、贈る側も受け取る側も満足できる仕上がりとなっています。

甘口で食べやすく、幅広い世代に喜ばれるロングセラーの味わいをぜひ試してみてください。

会津天宝醸造「鯛みそ」リニューアルパッケージの紹介でした。

よくある質問

Q. 「鯛みそ」はどのような食べ方がおすすめですか？

白いご飯に載せて食べるのが定番の楽しみ方です。甘口仕立てなので、お子様からご年配の方まで幅広い世代に合う味わいとなっています。

Q. 「鯛みそ」の賞味期限はどのくらいですか？

賞味期限は365日です。常備しやすく、手土産や贈り物にも選びやすい日持ちの良さが特長となっています。

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