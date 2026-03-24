たまごっち30周年をぷちきゅあがお祝い！ バンダイ「ぷちきゅあっち きゅあ〜なぱすてるぴんく／きゅあ〜なぱすてるいえろー」

記事ポイント 「ぷちきゅあ」と「たまごっち」30周年のコラボ商品がプレミアムバンダイに登場パステルピンクとパステルイエローの2色展開で、お世話できるぷちきゅあは30キャラクター以上各5,500円（税込）で2026年5月14日まで予約受付中 「ぷちきゅあ」と「たまごっち」30周年のコラボ商品がプレミアムバンダイに登場パステルピンクとパステルイエローの2色展開で、お世話できるぷちきゅあは30キャラクター以上各5,500円（税込）で2026年5月14日まで予約受付中

プレミアムバンダイにて、「ぷちきゅあ〜Precure Fairies〜」と「たまごっち」30周年のコラボ商品『ぷちきゅあっち』の予約受付が実施されています。

カラー液晶・充電式の「Tamagotchi nano colorful」をベースに、ぷちきゅあの世界観がたっぷり詰まった育成玩具となっています。

バンダイ「ぷちきゅあっち きゅあ〜なぱすてるぴんく／きゅあ〜なぱすてるいえろー」

販売ルート：プレミアムバンダイ価格：各5,500円（税込・送料手数料別途）予約期間：2026年3月19日（木）18時30分〜2026年5月14日（木）23時予定お届け：2026年10月予定対象年齢：15才以上セット内容：Tamagotchi nano colorful本体×1、充電ケーブル×1サイズ：H約40mm×W約30mm×D約25mm

プリキュアシリーズ初のスピンオフアニメ「ぷちきゅあ〜Precure Fairies〜」と、30周年を迎える「たまごっち」がコラボレーションした育成玩具です。

カラーは「きゅあ〜なぱすてるぴんく」と「きゅあ〜なぱすてるいえろー」の2種類が用意されています。

お世話できるぷちきゅあのキャラクターは30以上。

ぷちきゅあの大好きなごはんやおやつをあげたり、アニメをイメージしたミニゲームで遊んだりすることができます。

お世話をしないとぷちきゅあマシンの”きゅあ〜”が下がってしまうなど、ぷちきゅあらしい演出も盛り込まれているのがポイントです。

さらに、たまごっちのキャラクターたちも遊びにやってきて、「ぷちきゅあがころんだ！」や「こっぺさまトランポリン」など、ぷちきゅあと一緒に楽しめるミニゲームも搭載されています。

全長約4cmの手のひらサイズで、カラー液晶と充電式を採用した「Tamagotchi nano colorful」がベースとなっています。

ぷちきゅあのキャラクターたちをカラフルに、より可愛く表現できるのが魅力です。

30以上のキャラクターをお世話しながら、ぷちきゅあの世界観をいつでも手のひらで楽しめます。

ぷちきゅあファンもたまごっちファンも、30周年のアニバーサリーを一緒にお祝いできる特別なコラボアイテムとなっています。

プレミアムバンダイ「ぷちきゅあっち きゅあ〜なぱすてるぴんく／きゅあ〜なぱすてるいえろー」の紹介でした。

よくある質問

Q. ぷちきゅあっちの予約はいつまでですか？

2026年5月14日（木）23時までの予定です。

Q. 2色でゲーム内容に違いはありますか？

遊びの内容はどちらのデザインも共通です。

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