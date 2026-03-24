XG、LA開催『HEAD IN THE CLOUDS』に約3年ぶり出演決定 セカンドヘッドライナー務める
8月8日（現地時間）にアメリカ・ロサンゼルスで開催される音楽フェス『HEAD IN THE CLOUDS Music ＆ Arts Festival』に、アーティストグループ・XGがセカンドヘッドライナーとして出演することが決定した。
【ライブ写真】ワールドツアー『XG WORLD TOUR: THE CORE』福井公演のステージショットがたっぷり！
『HEAD IN THE CLOUDS Music ＆ Arts Festival』は、アジア系アーティストの活躍を世界に発信してきたレーベル「88rising」が主催する音楽フェスティバルで、2018年にロサンゼルスでスタート。アジア系アーティストを中心にヒップホップ、R＆B、ポップなど多様な音楽を発信し続け、ロサンゼルスだけでなくニューヨーク、ジャカルタ、マニラ、中国など世界中で開催し続けており、3月28日、29日に日本（千葉・幕張メッセ）にも初上陸する。日本公演にはBE:FIRSTやちゃんみな、HANA、AIなどが出演する。
このたび8月8日にカリフォルニア州パサデナのローズボウルでの開催がアナウンスされ、XGのほか、KATSEYE、Dabin.kr、Rich Brian、Gia Fu、KiiiKiii、LNGSHOT、no na、Tiffany Day、Warren Hue、UMIらが出演することが発表された。
XGは、2023年5月にニューヨークのフォレスト・ヒルズ・スタジアムで開催された同フェスに初出演を果たし、圧倒的なステージで約1万5千人のニューヨークの観客を魅了した。また、同年8月にロサンゼルスで開催された同フェスにも出演し、大所帯のバックダンサーを率いたパワフルなパフォーマンスで、オーディエンスの大合唱を生むなど、大きなインパクトを残した。
XGは現在、1月23日にリリースした1stフルアルバム『THE CORE - 核』を引っさげたツアーを開催中で、3月25日、26日に兵庫公演（GLION ARENA KOBE）、4月4日、5日に福岡公演（北九州メッセ）、4月10日、11日、12日に東京公演（国立代々木競技場 第一体育館）を開催予定。以降はアジア、北米、UK＆ヨーロッパ、オーストラリア、中南米で公演を行う予定となっている。
【ライブ写真】ワールドツアー『XG WORLD TOUR: THE CORE』福井公演のステージショットがたっぷり！
『HEAD IN THE CLOUDS Music ＆ Arts Festival』は、アジア系アーティストの活躍を世界に発信してきたレーベル「88rising」が主催する音楽フェスティバルで、2018年にロサンゼルスでスタート。アジア系アーティストを中心にヒップホップ、R＆B、ポップなど多様な音楽を発信し続け、ロサンゼルスだけでなくニューヨーク、ジャカルタ、マニラ、中国など世界中で開催し続けており、3月28日、29日に日本（千葉・幕張メッセ）にも初上陸する。日本公演にはBE:FIRSTやちゃんみな、HANA、AIなどが出演する。
XGは、2023年5月にニューヨークのフォレスト・ヒルズ・スタジアムで開催された同フェスに初出演を果たし、圧倒的なステージで約1万5千人のニューヨークの観客を魅了した。また、同年8月にロサンゼルスで開催された同フェスにも出演し、大所帯のバックダンサーを率いたパワフルなパフォーマンスで、オーディエンスの大合唱を生むなど、大きなインパクトを残した。
XGは現在、1月23日にリリースした1stフルアルバム『THE CORE - 核』を引っさげたツアーを開催中で、3月25日、26日に兵庫公演（GLION ARENA KOBE）、4月4日、5日に福岡公演（北九州メッセ）、4月10日、11日、12日に東京公演（国立代々木競技場 第一体育館）を開催予定。以降はアジア、北米、UK＆ヨーロッパ、オーストラリア、中南米で公演を行う予定となっている。