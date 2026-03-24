深川栄洋監督の自主制作映画『あなたの息子ひき出します！』今秋公開決定 石崎ひゅーいが主題歌＆出演
映画 『神様のカルテ』やテレビ朝日のドラマ 『再会〜Silent Truth〜』などを手がけた深川栄洋監督の完全自主制作映画『あなたの息子ひき出します！』が、今秋に劇場公開される。あわせて、シンガーソングライターの石崎ひゅーいが本作のために書き下ろした新曲「手品」が主題歌に決定したことが発表された。
【画像】フライヤーのデザイン（表・裏）
『神様のカルテ』などのヒット作を手がけてきた深川監督が、「今、本当に撮りたいもの」を形にするため、自ら製作・配給を手掛ける意欲作。物語は、とある温泉街を舞台に、“引きこもり”自立支援（引き出し業）を行う母子の姿を通して、現代社会の歪みと人間の再生を描く。
出演は、宮澤美保、平野ノラ、のせりん、小野光南翔、吉行和子、生瀬勝久、かとうかず子、石崎ひゅーい、江口のりこ、白川和子、平田敦子、綾田俊樹、大後寿々花、小松和重、柄本明、西岡徳馬、天海祐希、大森南朋。
主題歌「手品」は、石崎が撮影現場で感じた想いから生まれた楽曲。唯一無二の歌声で登場人物たちの心情をすくい上げ、映画のラストを温かく包み込むバラードに仕上がっているという。楽曲は3月18日に発売されたアルバム『Tokyo City Lights』に収録されている。
深川監督は石崎について「彼の歌声には嘘がつけない人間の震えのようなものが宿っている。映画の最後にこの歌が流れることで、暗闇の中にいる魂が救われると信じている」とコメント。
一方の石崎も「映画を少しでも捉えられたと感じられたことが、シンガーソングライターとして最上級の喜びだった」と語り、作品への深い共感を明かした。
石崎が深川監督作品に俳優として参加するのは、映画『そらのレストラン』、ドラマ『ジャパニーズスタイル』に続き3度目。互いへの信頼関係の中で生まれた楽曲と演技が、作品にどのような余韻をもたらすのか期待が高まる。
■監督：深川栄洋のコメント
これまでも、石崎ひゅーいさんが “表現者”として放つ唯一無二の存在感に強く惹かれ、共に作品を創ってきました。今回も、彼にしか託せない役があると感じ、俳優としての出演をお願いしました。
ひゅーいさんが撮影中に作った 「手品」 を初めて聴かせていただいた時、映画の登場人物たちが抱える “言葉に出来ない心の痛み”を優しく、鋭い感性で、表現してくれたことに驚きました。彼の歌声には、嘘がつけない人間の震えのようなものが宿っています。映画の最後に、この歌が流れる。それだけで、暗闇の中にいる幾つもの魂が救われる。私はそう信じています。
■出演・主題歌：石崎ひゅーいのコメント
「手品」というこの楽曲は、映画『あなたの息子ひき出します！』の撮影現場で感じた何かがあふれて出来た歌です。リリースするとか、主題歌にしてくださいとか決してそういう事柄ではなく、直ぐに監督に聴かせたいと思ってボイスメモで送りました。
返ってきたのは「泣かないように上を向いています。これをこの映画の終わりに使わせてもらえないでしょうか？」という何にも代え難い素敵な言葉でした。何よりもうれしかったのは、自分が映画を少しでも捉えられたと感じることが出来た事。映画というのは作り手の一つの感情でもあると思うから、それに寄り添う歌を書けた事がシンガーソングライターとして最上級の喜びでした。
深川栄洋監督の現場に役者として参加させてもらうのはこれで3回目です。2019年映画『そらのレストラン』、2022年ドラマ『ジャパニーズスタイル』、そして今回。僕は深川監督の演出や人柄が大好きです。丁寧で変態で、そして最後は信じてくれるから。勝手に演技の先生だと思っています。先生が生徒の作ったものを絶賛してくれたら、そりゃうれしいに決まってる。ぜひ、映画の公開を楽しみにしていてください。
【画像】フライヤーのデザイン（表・裏）
『神様のカルテ』などのヒット作を手がけてきた深川監督が、「今、本当に撮りたいもの」を形にするため、自ら製作・配給を手掛ける意欲作。物語は、とある温泉街を舞台に、“引きこもり”自立支援（引き出し業）を行う母子の姿を通して、現代社会の歪みと人間の再生を描く。
主題歌「手品」は、石崎が撮影現場で感じた想いから生まれた楽曲。唯一無二の歌声で登場人物たちの心情をすくい上げ、映画のラストを温かく包み込むバラードに仕上がっているという。楽曲は3月18日に発売されたアルバム『Tokyo City Lights』に収録されている。
深川監督は石崎について「彼の歌声には嘘がつけない人間の震えのようなものが宿っている。映画の最後にこの歌が流れることで、暗闇の中にいる魂が救われると信じている」とコメント。
一方の石崎も「映画を少しでも捉えられたと感じられたことが、シンガーソングライターとして最上級の喜びだった」と語り、作品への深い共感を明かした。
石崎が深川監督作品に俳優として参加するのは、映画『そらのレストラン』、ドラマ『ジャパニーズスタイル』に続き3度目。互いへの信頼関係の中で生まれた楽曲と演技が、作品にどのような余韻をもたらすのか期待が高まる。
■監督：深川栄洋のコメント
これまでも、石崎ひゅーいさんが “表現者”として放つ唯一無二の存在感に強く惹かれ、共に作品を創ってきました。今回も、彼にしか託せない役があると感じ、俳優としての出演をお願いしました。
ひゅーいさんが撮影中に作った 「手品」 を初めて聴かせていただいた時、映画の登場人物たちが抱える “言葉に出来ない心の痛み”を優しく、鋭い感性で、表現してくれたことに驚きました。彼の歌声には、嘘がつけない人間の震えのようなものが宿っています。映画の最後に、この歌が流れる。それだけで、暗闇の中にいる幾つもの魂が救われる。私はそう信じています。
■出演・主題歌：石崎ひゅーいのコメント
「手品」というこの楽曲は、映画『あなたの息子ひき出します！』の撮影現場で感じた何かがあふれて出来た歌です。リリースするとか、主題歌にしてくださいとか決してそういう事柄ではなく、直ぐに監督に聴かせたいと思ってボイスメモで送りました。
返ってきたのは「泣かないように上を向いています。これをこの映画の終わりに使わせてもらえないでしょうか？」という何にも代え難い素敵な言葉でした。何よりもうれしかったのは、自分が映画を少しでも捉えられたと感じることが出来た事。映画というのは作り手の一つの感情でもあると思うから、それに寄り添う歌を書けた事がシンガーソングライターとして最上級の喜びでした。
深川栄洋監督の現場に役者として参加させてもらうのはこれで3回目です。2019年映画『そらのレストラン』、2022年ドラマ『ジャパニーズスタイル』、そして今回。僕は深川監督の演出や人柄が大好きです。丁寧で変態で、そして最後は信じてくれるから。勝手に演技の先生だと思っています。先生が生徒の作ったものを絶賛してくれたら、そりゃうれしいに決まってる。ぜひ、映画の公開を楽しみにしていてください。