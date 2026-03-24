ディズニーリゾートライン、25年を振り返る貴重映像を公開 ファン興奮「すてきー！！！！」
東京ディズニーリゾートの各施設を結ぶモノレール、ディズニーリゾートラインが7月27日、開業25周年を迎える。きょう24日、東京ディズニーリゾート公式YouTubeおよびディズニーリゾートライン特設サイトにて、スペシャルムービーが公開された。
【動画】貴重なシーンが満載！ディズニーリゾートライン、特別映像
同ムービーは、50秒の映像にディズニーリゾートラインの誕生から現在にいたるまでの軌跡と同リゾートの変わらない思いが詰め込まれた内容。公開直後から、「すてきー！！！！」「リゾートラインもディズニーのアトラクションの一つだと思いってます！これからもよろしくお願いします！！！」「リゾートラインの車掌さん優しすぎる」などのコメントが寄せられた。
また4月1日から、東京ディズニーシー25周年デザインのスーベニアメダルを販売。4月8日から、「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」を記念したフリーきっぷを販売する。
さらに開業25周年の当日7月27日限定で、ディズニーリゾートラインを利用する人に向けてオリジナルシールをプレゼント。オリジナルシールは、なくなり次第終了。
ディズニーリゾートラインでは、4月15日から2027年3月31日までの間、東京ディズニーシーで開催されるアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」に合わせ、東京ディズニーシー25周年を祝うラッピングモノレール「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”ライナー」を運行する。
【動画】貴重なシーンが満載！ディズニーリゾートライン、特別映像
同ムービーは、50秒の映像にディズニーリゾートラインの誕生から現在にいたるまでの軌跡と同リゾートの変わらない思いが詰め込まれた内容。公開直後から、「すてきー！！！！」「リゾートラインもディズニーのアトラクションの一つだと思いってます！これからもよろしくお願いします！！！」「リゾートラインの車掌さん優しすぎる」などのコメントが寄せられた。
さらに開業25周年の当日7月27日限定で、ディズニーリゾートラインを利用する人に向けてオリジナルシールをプレゼント。オリジナルシールは、なくなり次第終了。
ディズニーリゾートラインでは、4月15日から2027年3月31日までの間、東京ディズニーシーで開催されるアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」に合わせ、東京ディズニーシー25周年を祝うラッピングモノレール「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”ライナー」を運行する。