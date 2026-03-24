「大和証券Mリーグ2025-26」、3月23日の第1試合でKADOKAWAサクラナイツ・岡田紗佳（連盟）が、苦しい展開の中でも変幻自在な表情を見せ、対局を華やかに彩った。

【映像】「芸術点高い！」と言われた岡田紗佳のリアクション祭り

場面は東3局1本場。岡田は5400点持ちのラス目と苦戦を強いられていたが、親番で起死回生のチャンスが巡ってくる。配牌で2面子が完成し、両面・カンチャンと面子候補が揃った好手。わずか7巡目、一盃口が確定する西単騎の先制リーチを放ち、反撃の狼煙を上げた。

ここから岡田の“リアクション祭り”が幕を開ける。12巡目、イーシャンテンのEX風林火山・永井孝典（連盟）が熟考の末、岡田の現物であるドラの6筒を河に置いた。これを見た岡田は、斜めの角度から横目でチラリ。実況の古橋崇志（連盟）が「あー！見てる！ちらっと見てる！『あなた、降りたわね』と言わんばかりの目をしていた」と大騒ぎするほどの鋭い視線を送った。

ところが次巡、永井が今度は無筋の二万を勝負。すると岡田は一転、肩をすくめて目を閉じるお茶目なポーズを見せた。古橋はこれにも「あー！やっぱり来てるのねー！」と絶妙なアテレコを披露。その後も首をかしげたり、困り顔を見せたりと表情をクルクルと変える岡田に、スイッチャーも吸い寄せられるようにそのアップを捉え続けた。

このサービス精神旺盛（？）なリアクションに、コメント欄は「めっちゃ見てる」「斜め上からさやか」「あー、見てるー！！」「スイッチャー優秀」「いいねぇｗ」「岡田の目線はいいなぁ」「本当に絵になるな」と大盛り上がり。さらに「芸術点高いから許す」「カメラさん優秀すぎ」「今日のおかぴいいわ」「おもしろすぎる」「こういうエンタメいいね」「やっぱ岡田はいい女やわ」と、勝負の厳しさの中にあるエンターテインメント性を楽しむ声が相次いだ。

どんな局面でも絵になる「サクラ姫」。その豊かな表情は、麻雀の奥深さと共に、Mリーグの魅力を改めてファンに印象づけた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

