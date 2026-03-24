飼い主が撮影していることを確認した柴犬。最後に美脚を披露する様子が、SNSで話題となっている。

【映像】美脚を披露する瞬間（実際の映像）

こちらをチラリと見て、そのまま通り過ぎるかと思ったら…。「どう？私の足かっこいいでしょ？」と、見事なポージングで美脚をアピールする柴犬の花ちゃん（12歳）。飼い主が撮影をしていることに気が付いたのか。体を隠しながらも自慢の足を残して、まるで見せつけているようだ。

今年12歳とシニアとも言える年齢に突入した花ちゃんだが、一緒に暮らす柴犬のあずきちゃんと走り回るなど元気いっぱい。足にもまだまだ自信ありと、見せつけているのかと思ったら、実はこの時、花ちゃんは昼寝から起きてきたところだった。寝起きのストレッチだったが、あまりにタイミングの良い伸び〜に、「なんでチラ見したんだろう？」と、カメラを意識していることを疑ってしまう飼い主だった。

この動画を見た人からは「タイミング笑」「お足がプルプル震えてて更に可愛い」「さすが大女優！」「美脚たまらんん！」などのコメントが寄せられている。

（『ABEMA Morning』より）