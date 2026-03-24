女の子とゴールデンレトリバーの仲睦まじい光景が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で47万回再生を突破し、「待ってる姿が可愛すぎます」「なんだ？この癒しの光景は…」「幸せな気持ちになりました」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：ご飯の準備をしていたら、1歳の女の子と大型犬が…勘違いする光景】

わんこのご飯を調理！

YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」の投稿主さんは、豆柴の『うに』くん、ゴールデンレトリバーの『おから』ちゃん、1歳の女の子『ほの』ちゃんの日常を紹介しています。この日、みんなでわんこのご飯を作ることにしたそう。3人を呼ぶと、興味津々な様子でリビングに集まってきたといいます。

炊飯器に具材を入れて、しっかり混ぜて…。ほのちゃんも、作業をお手伝い。うにくんとおからちゃんもイスに座り、その様子をじっと見守っていたそうです。炊飯器をセットすると、完成まで待機することに。

完成が待ちきれなくて…

しかし、おからちゃんとほのちゃんは、ご飯の完成が待ちきれなかったよう。一緒に1脚のイスに腰掛け、炊飯器が鳴るのを待ちわびていたといいます。途中、待ちきれなくてほのちゃんがテーブルに伏せてしまう一幕も…。

なかなかテーブルから離れられない2人をみかねて、みんなでお散歩にでかけることにしました。公園を歩いているうちに、ご飯のことはすっかり忘れたのでしょう。3人とも楽しそうに遊んでいたといいます。

みんなでご飯を食べよう♪

帰宅すると、いよいよ炊飯器を開けることになりました。3人はイスに腰掛けて、どんな風に仕上がっているのか興味津々！炊飯器を開けると、とっても美味しそうな香りが漂ってきたそう。うにくんとおからちゃんも、ペロペロが止まりません。

皿に乗せて冷ましたら、みんなでご飯の時間。ほのちゃんは、お芋のおやつを食べたといいます。あっという間に完食したうにくんとおからちゃんは、ほのちゃんのお芋をチラ見…。

仲睦まじい3人の姿に、思わず頬が緩んでしまうワンシーンなのでした♡

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「ガン見してるのが可愛い」「表情がそっくりすぎて愛おしい」「質の高い情操番組を観ているよう」など沢山の反響がありました。

YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」には、うにくん＆おからちゃん＆ほのちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。