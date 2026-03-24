おばあちゃんへパンを届けるわんこの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で67万回再生を突破し、「本当にお利口さん」「健気な姿に泣いた」「世界一かわいい配達屋さん」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『わたしが持ってく！』おばあちゃんに"焼き立てのパン"を届ける大型犬→あまりに可愛い『配達員』】

おばあちゃんにパンをお届け♡

YouTubeチャンネル「ラブラドールのぼんちゃん」の投稿主さんは、ラブラドールレトリバーの『ぼん』ちゃんの可愛い姿を紹介しています。ぼんちゃんは、ちょっぴりやんちゃな性格の女の子なのだそう。

この日、ぼんちゃんは「ある使命」を請け負っていました。それは、大好きなおばあちゃんに焼き立てのパンを届けること！開店と同時に並んでゲットした美味しいパン…。おばあちゃんへの素敵な差し入れを、「わたしが持っていく！」と咥えたのがぼんちゃんなのでした。

ぼんちゃんは、紙袋に入ったパンを咥えておばあちゃんの家へと急ぎます。焼き立てのパンからはいい香りが漂いますが、ぼんちゃんは絶対に食べようとしなかったそうです。

強風にも花粉にも負けず…

この日は、風が強くて花粉も飛んでいたそう。それでも、意気揚々と歩を進めるぼんちゃん。おばあちゃんの笑顔が見たい一心で、パンを咥えてどこまでも歩きます。

そして、ついにおばあちゃんの家に到着。ぼんちゃんは、玄関に入ってもパンを離さず、歓迎してくれたおじいちゃんも素通り。キッチンで作業をしているおばあちゃんの元へ一直線に向かったそうです。一度も落とさずパンを配達できて誇らしいのか、尻尾をフリフリしてゴキゲンなぼんちゃん…♪

まさかの結末にホッコリ♡

おばあちゃんの背後に立ったぼんちゃんは、「配達完了！」とばかりにパンをポトリ。ぼんちゃんに気付いたおばあちゃんが「なんかやらないとなあ」と呟くと、軽やかなステップを踏んで喜んだといいます。

おばあちゃんの手には、ぼんちゃんの好物のバナナが…！パンを届けてくれたお礼に、バナナをくれたのでした。素敵なお返しをもらったぼんちゃんは、思わず満面の笑みに♪大好きなおばあちゃんに褒めてもらえて、大満足のぼんちゃんなのでした！

この投稿には「おばあちゃん大好き優しいぼんちゃんですね」「誇らしくてたまらんのやろなあ」「お仕事終えた後のご褒美は格別だよね」などの温かなコメントが寄せられています。

ぼんちゃんの平和な日常はYouTubeチャンネル「ラブラドールのぼんちゃん」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ラブラドールのぼんちゃん」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。