阿賀野市の遊園地・サントピアワールドが冬季の休園を経て今シーズンの営業を開始しました。



アトラクションを楽しむ人の笑顔が戻ってきた一方、園が頭を抱えているのが燃料費の高騰の問題です。



この日を待ちわびたかのように開園とともに多くの人が入場しました。



阿賀野市の遊園地「サントピアワールド」です。



3月20日、冬の休園を経て今シーズンの営業をスタートさせました。





さっそく多くの人がアトラクションを楽しみました。＜訪れた家族＞「下降りるときにふわっとして空飛んでるみたいな感じがした」「久しぶりにこういうの乗ったからめっちゃ楽しかった。ギャーギャー言って騒ぎました」＜訪れた親子＞「ループ・ザ・ループと恐竜とブランコみたいなやつとこれで (アトラクション)4個目です」「あと2回ぐらいは来たいなと思っています」ことし開園50周年の節目を迎えるサントピアワールド。かつての人気アトラクションをバーチャル・リアリティー（VR）で復活させるなど力を入れています。喜ばしいはずの開園……しかし、園は頭を悩ませる事態に直面しています。園内のアトラクションの一部はガソリンや軽油が燃料となっています。【サントピアワールド 高橋修園長】「一台一台、全部エンジンがついていますので、一日ずっと走っていると相当量ガソリンは使います」中東情勢の悪化によってその燃料費が高騰。園の運営に大きな負担となっています。さらに園内を走るアトラクションは……【サントピアワールド 高橋修園長】「軽油缶1本だと千円くらい上がるんじゃないかな毎日、千円くらいは」＜記者リポート＞「原油価格高騰はこのゴーカートにも影響があるということです」燃料にはガソリンが使われています。【サントピアワールド 高橋修園長】「こういう携行缶に詰めてこっちまで持ってきて給油する。2割上がれば2割だけ余計経費がかかる。3割上がれば3割分だけ余計経費がかかる」「当然節約もありますし、料金的な部分も、値上げは今年はしていませんけども、そこ（値上げ）も検討しないといけないのかな」Q）値上げされたらどう？＜来園者は＞「致し方ないかなとも思うけど」「近場でたくさん乗れるから頑張ってもらいたい」【サントピアワールド 高橋園長】「当然のことながら、物価高になるとお客様は財布のひもが固くなる……遊園地はそういう意味では、一番最初に『今回はやめておこうか』となるのではと心配している。もうオープンしたばっかりのいま一番ワクワクするところなんですけれど、やっぱり不安もその中であります」これから始まる行楽シーズン。家計や遊園地。さまざまなところに影響がありそうです。