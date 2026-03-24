7月31日に公開されるディズニーの実写映画『モアナと伝説の海』の本予告が公開された。

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南の島と大海原を舞台に、“海に選ばれた少女”モアナの姿を描き、2017年に日本公開された長編アニメーション『モアナと伝説の海』。神秘的な伝説が息づく南海の楽園モトゥヌイ島に暮らす海と特別な絆で結ばれた少女・モアナが、世界を救うために大海原へと冒険の旅に出る。伝説の英雄マウイを探し出し、共に様々な苦難を乗り越え、自分の進むべき道を切り拓いて行くモアナの姿が幅広い層の人々の共感を呼び、ディズニー・アニメーションを代表する新たな一作となった。

世界興収は6億4千万ドルを突破し、第89回アカデミー賞では長編アニメーション賞と主題歌賞の2部門にノミネート。そして2024年12月に公開された続編『モアナと伝説の海2』は、前作を大きく上回る10億5千万ドルの大ヒットを記録した。

実写版で監督を務めるのは、ミュージカル映画『ハミルトン』のトーマス・ケイル。主人公モアナ役には18歳の新人キャサリン・ラガイアが抜擢され、アニメーション版『モアナと伝説の海』でも同役の声優を務めたドウェイン・ジョンソンが再び半神半人のマウイを演じる。

ケイル監督は『モアナと伝説の海』を実写で描くことに関して、「実写映画では人間の存在があるため、呼吸のリズムが違うんです。アニメーションではキャラクターが自由自在に動けますが、実写ではそうはいきません。実写ならではの感情の深みを活かすことで、新しい感動や笑いを生み出せる映像体験となっています」と語っている。

公開された本予告では、海と深く結びついた少女モアナの運命と、壮大な冒険の始まりが描かれる。物語の舞台は、神秘的な伝説が息づく南の島。「ある島にいる少女は、ほかの皆とは違う」というナレーションとともに、海と島の人々を誰よりも愛し、家族の誇りとして育てられたモアナの姿が映し出される。やがて彼女は、祖母タラおばあちゃんから運命を告げられる。そして、島に語り継がれてきた伝説の真実を知ることに。しかしそれは始まりに過ぎなかった。“海に選ばれし者”として使命を託されるモアナは、マウイを探し、テ・フィティの心を返すため、小さなカヌーで大海原へと旅立つ。

さらに本予告では、ジョンソン演じる伝説の英雄マウイの姿がついに明らかに。アニメーション版でも同役を務めたジョンソン。「風と海の半神半人。男たちの英雄さ」と豪快に語り、モアナとのユーモラスな掛け合いも描かれる。一方で物語は次第に緊張感を増していき、「人間とは冒険できない。」と突き放すマウイに対し、モアナは強い決意を示す。また、映像には「私はお姫様じゃない。村長の娘。人々を導く私はモアナ」と、自らの使命を受け入れ、真のリーダーとして成長していく姿や、楽曲「How Far I’ll Go」に乗せて、「海を照らす光が私を呼んでいる」と歌い上げる姿も映し出されている。

（文＝リアルサウンド映画部）