初心者でももう迷わない！失敗しない眉メイクMAP

メイクアップアドバイザーの伊早坂美裕です。メイク初心者さんが難易度が高いと感じるのが眉メイクだと思いますが、闇雲にメイクするよりも、まずは基本のステップにのっとってメイクをしてみると、メイク上達の速度が全然ちがうんですよ。そこで今回は、初心者でも迷わない！失敗しない眉メイクMAPをご紹介します。

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ベースを整える

眉メイクに入る前に、まずは眉のベースを整えましょう。

眉にスキンケアやファンデーションなどの油分が残っていると、メイクが上手くのらないので、フェイスパウダーをブラシに取り、眉の毛の中に入れ込むようなイメージでのせます。

その後、スクリューブラシで毛流れを整えましょう。

ペンシルで毛を描き足す

スクリューブラシで毛流れを整えると、理想の眉の形にするのに、どこの毛が足りないのかがわかるので、アイブロウペンシルで足りない毛を1本ずつ描き足していきます。

芯の太いペンシルだと、本物の毛の太さとの差があり過ぎるので、なるべく細い芯のアイブロウペンシルを使うようにしましょう。

眉尻が眉頭よりも下がらないように注意しましょう。眉山は、目尻側の黒目の外側から目尻の間に位置するようにすると、骨格に合った自然な眉が描けます。

パウダーで全体を整える

アイブロウパウダーで、眉全体の色を整えましょう。眉頭から眉尻に向かって色が濃くなるように、眉山から眉尻に向かってパウダーをのせ、次に眉中、最後にブラシに残ったもので眉頭を仕上げるようにしましょう。

眉頭の毛がしっかりある場合は、ノータッチでも大丈夫です。

パウダーをのせるときに、ブラシを肌に強く押し付けてしまうと、アイブロウペンシルで描いた線が完全にぼけてしまうので、ブラシの毛先で優しくなでるようにパウダーをのせるようにしてみてくださいね。

マスカラで毛流れを整える

最後に最後にアイブロウマスカラで毛流れを整えながら毛を染めましょう。

容器の口でブラシに付いた余分な液を落としたら、眉頭の毛を逆立てるように塗り、次に眉中は横にブラシを動かして、眉山から眉尻に向かっては、斜め下にブラシを動かすと、自然な毛流れを作ることができます。

【使用アイテム】

・ハンオールブロウカラー 05／ロムアンド

・ヴィセ リシェ アイブロウペンシルＳ／ヴィセ リシェ

・ブルームニュアンス ブロウパレット 02／ジルスチュアート

・アイブロウペンシルスーパースリム0.8／ケイト

いかがでしたか？ 初心者さんでも迷わない、失敗しない眉メイクMAPをご紹介しました。基本のステップに沿って練習してみてくださいね！