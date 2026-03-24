100均で隠れた名品見つけたよ！いろいろな物に使えて経済的！楽にお掃除できる万能クロス
商品情報
商品名：化学ぞうきん からっぷきん
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：27cm×20cm
入り数：8枚
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4905803811166
楽に使えてコスパ抜群！ダイソーの『化学ぞうきん からっぷきん』
ホコリや汚れを拭くためのクロスタイプの掃除グッズって、布製のクロスだと入り数が少なくて、そこまでコスパが高くないのが気がかり。
使った後は、しっかりと洗って乾燥させて…と、お手入れも少々手間に感じることがありました。
そんな悩みを解消してくれる『化学ぞうきん からっぷきん』という商品をダイソーで見つけました！8枚入りで110円（税込）と、コスパ抜群なお掃除クロスです。
水なしで乾いたまま使える、家中のお掃除に便利な不織布のクロスです。
サイズは27cm×20cmと、大きすぎず小さすぎずちょうどいい大きさです。
細かい繊維なので、ホコリや髪の毛などの汚れを絡め取り、しっかりと吸収してくれます。
着塵剤配合でホコリがたちにくく、衛生的にお掃除することができるのも嬉しいポイント。
また、軽く拭くだけでツヤも出ます。
照明や電気製品、家具、ピアノなどの楽器だけでなく、フローリングにも使えます。
特に、フロアワイパーにも取り付けて使えるのが便利だなと思いました！
それだけでなく、革靴や皮革製品にも使えて万能です。
ささっと拭き取るだけでスッキリきれいに！両面使えて経済的◎
今回は、窓のサッシ付近に溜まったホコリをきれいにしてみました。
クロス自体は軽くて薄いので小回りが利き、とても使いやすいですよ。
細かいホコリや汚れをキャッチして、しっかり拭き取ることができました！
水が不要なので、気合を入れてお掃除しようとしなくても、気軽にささっと拭いてきれいにできるのが気に入りました。
ささっと拭き取るだけで、ものの数秒でこんなにきれいになりました！汚れを取り除いたことで明るく見え、ややツヤも出ているように感じます。
ある程度使い倒したら、そのままゴミ箱にポイ！お手入れの手間が省けるのは本当に楽です。
しかも、両面使えて経済的！お財布に優しいお掃除グッズです。
ダイソーで『化学ぞうきん からっぷきん』を見つけたら、ぜひ手に取ってみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。