100均で隠れた名品見つけたよ！いろいろな物に使えて経済的！楽にお掃除できる万能クロス

ダイソーで見つけた『化学ぞうきん からっぷきん』という商品が、なかなか優秀で感動しました！細かい繊維でホコリや髪の毛などの汚れを絡め取り、しっかりと吸収。ホコリがたちにくく衛生的にお掃除できるのも嬉しいポイントです！しかも両面使えるから経済的。使い終わったらゴミ箱にポイできて楽ちんですよ！

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商品情報

商品名：化学ぞうきん からっぷきん

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：27cm×20cm

入り数：8枚

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4905803811166

楽に使えてコスパ抜群！ダイソーの『化学ぞうきん からっぷきん』

ホコリや汚れを拭くためのクロスタイプの掃除グッズって、布製のクロスだと入り数が少なくて、そこまでコスパが高くないのが気がかり。

使った後は、しっかりと洗って乾燥させて…と、お手入れも少々手間に感じることがありました。

そんな悩みを解消してくれる『化学ぞうきん からっぷきん』という商品をダイソーで見つけました！8枚入りで110円（税込）と、コスパ抜群なお掃除クロスです。

水なしで乾いたまま使える、家中のお掃除に便利な不織布のクロスです。

サイズは27cm×20cmと、大きすぎず小さすぎずちょうどいい大きさです。

細かい繊維なので、ホコリや髪の毛などの汚れを絡め取り、しっかりと吸収してくれます。

着塵剤配合でホコリがたちにくく、衛生的にお掃除することができるのも嬉しいポイント。

また、軽く拭くだけでツヤも出ます。

照明や電気製品、家具、ピアノなどの楽器だけでなく、フローリングにも使えます。

特に、フロアワイパーにも取り付けて使えるのが便利だなと思いました！

それだけでなく、革靴や皮革製品にも使えて万能です。

ささっと拭き取るだけでスッキリきれいに！両面使えて経済的◎

今回は、窓のサッシ付近に溜まったホコリをきれいにしてみました。

クロス自体は軽くて薄いので小回りが利き、とても使いやすいですよ。

細かいホコリや汚れをキャッチして、しっかり拭き取ることができました！

水が不要なので、気合を入れてお掃除しようとしなくても、気軽にささっと拭いてきれいにできるのが気に入りました。

ささっと拭き取るだけで、ものの数秒でこんなにきれいになりました！汚れを取り除いたことで明るく見え、ややツヤも出ているように感じます。

ある程度使い倒したら、そのままゴミ箱にポイ！お手入れの手間が省けるのは本当に楽です。

しかも、両面使えて経済的！お財布に優しいお掃除グッズです。

ダイソーで『化学ぞうきん からっぷきん』を見つけたら、ぜひ手に取ってみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。