他のお店に怒られない？「ニトリですら799円〜なのに…」安すぎて驚いた100均商品

ダイソーの洗濯グッズ売り場で見つけた『引っ張る取りやすいピンチハンガー（18ピンチ）』が価格崩壊しています！洗濯バサミが回転して引っ張るだけで外せる便利グッズですが、ニトリで買える類似品よりも圧倒的にお安いんです。毎日の洗濯がラクになること間違いなし。家事時短にも最適な優秀アイテムですよ！

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商品情報

商品名：引っ張る取りやすいピンチハンガー（18ピンチ）

価格：￥330（税込）

サイズ（約）：縦36cm×横36cm

内容量：18ピンチ

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480647159

これ、他店に怒られない…？価格崩壊してる洗濯グッズ

ダイソーがまたまたやってくれました！

洗濯グッズ売り場で見つけた『引っ張る取りやすいピンチハンガー（18ピンチ）』は、￥330（税込）と思わず二度見する価格。

正直、「他のお店に怒られない？」と心配になるレベルです。

というのも、同じような引っ張ると取れるタイプのハンガーは、ニトリで安くても799円以上します。そのため、ダイソーにてこの値段で手に入るのは…企業努力に脱帽です。

このハンガーの最大の特徴は、洗濯バサミ部分。

先端に小さな回転パーツがついていて、洗濯物を挟んだ後に引っ張ると、そのパーツがくるくる回転しながらするっと外せる仕組みです。

忙しい朝や大量の洗濯物がある日には、地味だけど大きな時短効果を発揮してくれます。

もっと早く買えば良かった！ダイソーの『引っ張る取りやすいピンチハンガー（18ピンチ）』

室内の物干し竿に使用していきます。落ちにくいキャッチ式フックがGOOD。

注意点としては、強風時に使用しないことと、屋外に放置しないことです。

プチプラなので耐久性が少し心配になる方もいるかもしれませんが、下着類や靴下、タオルであれば十分に使える仕様。

洗濯バサミの回転機能もスムーズで、思わず「なんでもっと早く買わなかったんだろう…」と感じてしまう便利さです。

洗濯物を取り込む作業がうんとラクになるので、これは見かけてら即買い推奨です！

今回はダイソーの『引っ張る取りやすいピンチハンガー（18ピンチ）』をご紹介しました。

ダイソーで手に入る手軽さと、ニトリで買うよりも圧倒的にお安い価格が魅力の商品。

家事の小さなストレスを減らしたい人には、ぜひ試してほしいアイテムです。

気になった方は、洗濯グッズ売り場をチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。