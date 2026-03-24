アップルは、毎年開催しているの世界開発者会議「Worldwide Developers Conference（WWDC）」を6月8日～12日の日程で開催すると発表した。オンラインを中心に展開され、初日の8日にはApple Parkで基調講演も実施される。

最新ソフトウェアとAIの進化を披露

「WWDC26」は、6月8日の基調講演と「Platforms State of the Union」で幕を開ける。1週間にわたり、100を超えるビデオセッション、インタラクティブなグループラボ、アポイントメントが用意される。

今回のWWDCでは、AIの進化に加え、新しいソフトウェアとデベロッパツールなど、プラットフォームのアップデートについて紹介される。例年どおりであればiOSなどのメジャーアップデートも発表される。

開発者はアップルのエンジニアやデザイナーに直接アクセスし、新しいツールやフレームワーク、機能に関する知見を得られる。これらのコンテンツは、Apple Developerアプリ、公式サイト、YouTubeチャンネルを通じて配信される。

Apple Parkでの対面イベントと学生支援

6月8日にApple Parkで開催される対面イベントでは、基調講演に加え、アップルのスタッフとの交流や特別なアクティビティの場が提供される。

また、次世代のプログラマーやデザイナーを育成するプログラム「Swift Student Challenge」を通じた学生支援も行われる。今年の受賞者には3月26日に通知が行われ、受賞者はApple Parkでのイベントに申し込む資格が得られる。さらに、特に優れた作品を提出した50名の優秀受賞者は、クパティーノでの3日間の体験に招待される。