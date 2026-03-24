警報・注意報

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これからの気象情報です。

◆警報・注意報
現在、上・中・下越の広い範囲にナダレ注意報、中越・下越・佐渡の広い範囲に乾燥注意報が発表されています。中越・下越・佐渡では空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。


◆24日(火)これからの天気
このあとも広い範囲で晴れるでしょう。
夜は雲が増えるところはありますが、天気のくずれはなさそうです。

降水確率は、夜にかけて20%以下と各地低くなっています。


◆24日(火)の予想最高気温
最高気温は、11～13℃の予想です。
昨日より4℃ほど低くなりますが、それでも平年並みか高くなりそうです。