これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、上・中・下越の広い範囲にナダレ注意報、中越・下越・佐渡の広い範囲に乾燥注意報が発表されています。中越・下越・佐渡では空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。





◆24日(火)これからの天気

このあとも広い範囲で晴れるでしょう。

夜は雲が増えるところはありますが、天気のくずれはなさそうです。



降水確率は、夜にかけて20%以下と各地低くなっています。





◆24日(火)の予想最高気温

最高気温は、11～13℃の予想です。

昨日より4℃ほど低くなりますが、それでも平年並みか高くなりそうです。