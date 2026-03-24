このあとも広い範囲で晴れ、空気乾燥 火の取り扱いに注意を【これからの天気(3月24日11時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
◆警報・注意報
現在、上・中・下越の広い範囲にナダレ注意報、中越・下越・佐渡の広い範囲に乾燥注意報が発表されています。中越・下越・佐渡では空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。
◆24日(火)これからの天気
このあとも広い範囲で晴れるでしょう。
夜は雲が増えるところはありますが、天気のくずれはなさそうです。
降水確率は、夜にかけて20%以下と各地低くなっています。
◆24日(火)の予想最高気温
最高気温は、11～13℃の予想です。
昨日より4℃ほど低くなりますが、それでも平年並みか高くなりそうです。
◆警報・注意報
現在、上・中・下越の広い範囲にナダレ注意報、中越・下越・佐渡の広い範囲に乾燥注意報が発表されています。中越・下越・佐渡では空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。
◆24日(火)これからの天気
このあとも広い範囲で晴れるでしょう。
夜は雲が増えるところはありますが、天気のくずれはなさそうです。
降水確率は、夜にかけて20%以下と各地低くなっています。
◆24日(火)の予想最高気温
最高気温は、11～13℃の予想です。
昨日より4℃ほど低くなりますが、それでも平年並みか高くなりそうです。