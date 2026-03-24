お笑いトリオ「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告が２４日までにＸ（旧ツイッター）を更新。バウムクーヘンを販売している「クーヘンＳＡＩＴＯ」の販売予定を告知するとともに、自身の名前を語る偽アカウントに注意を喚起した。

斉藤被告は「コチラです！宜しくお願いします！」とつづり、２４日から２６日に埼玉・東松山市、３１日から４月５日に新潟市の店舗で販売すると伝えた。予定には「本人来店」「写真撮影やサイン 『はぁ〜い！』の動画撮影などぜひご一緒に」と記されている。

続けて「現在、私の名前・写真を使ったこちらの偽アカウントが確認されています！」とし、「もし偽アカウントからメッセージが届いた場合は、絶対に返信せず、ブロックと通報をお願いします！」とつづった。

斉藤被告はロケバス内で女性に性的暴行を加えたとして、不同意性交などの罪に問われ、１３日の初公判、１７日の第２回公判に出廷した。２０日には山梨・甲府市内で「クーヘンＳＡＩＴＯ」を販売。１３日の初公判後、バウムクーヘンを販売するのは初めてで、自ら店頭に立ち、写真撮影や持ちネタの「はぁ〜い」も披露した。