馬トク報知で過去の名勝負を当時の記事から振り返る【競走伝】。今回はテンジンショウグンが勝った１９９８年の日経賞を取り上げる。単勝３万５７７０円の最低人気馬が突き抜けた超有名な大荒れレース。鞍上は穴男で有名な江田照男騎手だった。

中山競馬場に春の嵐が吹き荒れた。真っ先にゴールに飛び込んだテンジンショウグンにスタンドは騒然。前走まで障害戦に出走していた８歳の高齢馬が何と春の天皇賞を目指すエリートたちをまとめてやっつけてしまった。

２着も７番人気の伏兵シグナスヒーロー。「単勝３万５５７０円、馬連２１万３３７０円」。単勝は史上最高額（当時、以下同）、史上４位の配当だった馬連は６６３３万４７９３票中、的中は２万２９４４票、６６通り中６１番人気だった。

配当を伝える場内アナウンスに、スタンドは驚きとため息が交錯した。「夢かと思った。倒れてしまいそう」オーナーの清水道一さん（７４）はキツネにつままれたよう。「社長、馬券は１０万円？」連れの部下の冷やかしに「１０００円だよ」と腹を抱えて高笑いだ。

ローゼンカバリーを追うように後方２番手から徐々に進出。直線は力でねじ伏せた。矢野照調教師は口をあんぐりだ。「ジョッキー（江田照）がどう乗りますかと聞くから、後ろから行って（賞金が出る）８着以上を狙えと言ったんだ。まさか勝つなんて」。メジロマックイーンの降着で転がり込んだプレクラスニーの天皇賞（１９９１年秋）以来の重賞制覇になった。

江田照は前週のスプリングＳで１１番人気のセイクビゼンを２着に導いた。馬連は５万円を超す波乱を呼んだばかり。「４コーナーを回っても手応えは抜群。ローゼンを交わしたときに、やったと思った」と振り返った。

もともとはオープンで走っていたが、前年春に障害入り。今回、再び平地に挑戦したのにはわけがあった。「中山のバンケットが下手。それならと思って」とトレーナーはしてやったりだ。障害か平地か。今後の進路に注目が集まったが、「よし、天皇賞だ。だって、天皇賞に向かう馬を負かしたのだからウチのが一番強い」と矢野照調教師。高らかと進軍ラッパを鳴らした。

宣言通り、次走は９８年天皇賞（春）に挑戦するも１１着。その後も平地を走ったが、同年のアルゼンチン共和国杯（１８着）を最後に現役を引退した。その後は警視庁騎馬隊馬として「新志」という名前で市民生活に貢献した。