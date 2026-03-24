キャシー中島、亡き母を想い作ったキルト作品を紹介「20年ほど前に作ったキルトで、5月の母の日に作りました」
タレントやキルト作家として活躍しているキャシー中島（74）が、24日までに自身のSNSを更新。亡き母を思い浮かべながら作ったというキルト作品を紹介した。
【写真】「20年ほど前に作った」キャシー中島が亡き母を思い浮かべながら作ったキルト作品
日々の投稿で、さまざまなキルト作品を披露しているキャシーだが、この日は「カーネーションのリース」と赤やピンクのカーネーションをリース状に描いたキルトを披露。
作品について「20年ほど前に作ったキルトで、5月の母の日に作りました」「私の母はずっと前に亡くなっていたのですが、母を思い浮かべながら作ったキルトです」と説明している。
【写真】「20年ほど前に作った」キャシー中島が亡き母を思い浮かべながら作ったキルト作品
日々の投稿で、さまざまなキルト作品を披露しているキャシーだが、この日は「カーネーションのリース」と赤やピンクのカーネーションをリース状に描いたキルトを披露。
作品について「20年ほど前に作ったキルトで、5月の母の日に作りました」「私の母はずっと前に亡くなっていたのですが、母を思い浮かべながら作ったキルトです」と説明している。