７月で退社を発表したフジテレビの竹内友佳アナウンサーが２４日、同局系昼のニュース番組「Ｌｉｖｅ Ｎｅｗｓ ｄａｙｓ」（月〜金曜・午前１１時５０分）に出演。同局アナとして最後のテレビ出演となった。

月、火曜を担当していた竹内アナ。「今日私たち２人がお伝えするのは最後になります」と話し、同じく月・火曜担当の安宅晃樹アナが「来週から月曜と火曜は梅津アナウンサーと上中アナウンサーが担当します。ありがとうございました」と説明。竹内アナは「それでは失礼します」と締めた。

竹内アナは２２日、ＳＮＳで「このたび、１５年間勤めてまいりましたフジテレビを７月上旬に退職することになりました」と報告。「４歳になった息子との時間をこれまで以上に大切に過ごしたいと思い、退職の決断に至りました」と退社に至る経緯を説明し、「３月２４日（火）『Ｌｉｖｅ Ｎｅｗｓ ｄａｙｓ』が、フジテレビアナウンサーとしての最後の出演となります」と伝えていた。

竹内アナは早大卒業後の２０１１年にフジテレビ入社。同期は生田竜聖アナと、２３年に退社した三田友梨佳アナ。１８年６月に２歳年上の一般男性と結婚した。２１年２月にＢＳフジの報道番組「プライムニュース」で第１子の妊娠を明らかにして、その後、産休に入り、同年６月に実家のある大分県内の病院で第１子の男児を出産した。２２年１１月に復職していた。