ベネズエラに5-8で敗れ、ベスト8でWBCを去ることになった侍ジャパン。“連覇”という重責を背負いながら、戦い抜いた侍ジャパンには称賛が寄せられたが、結果に満足しない声も上がっていた。

【写真】まさに“代表級”！サッカー代表ユニ姿が美しすぎる女優陣

サッカー日本代表の贅沢すぎる広告

そんな中、次なる期待は“侍ブルー”に寄せられているという。

「6月11日から、サッカーワールドカップが開催します。本大会はアメリカ・カナダ・メキシコの3カ国共催で行われ、史上最多の48チームが出場。日本はアジア最終予選を首位で突破し、すでに出場を決めています。

グループステージでは、オランダ・チュニジアとのカードが決まっており、初戦は6月15日（日本時間）のオランダ戦。“歴代最強”と評される日本代表が“ベスト16の壁”を越えられるのか。全国のサッカーファンからの注目が集まっています」（スポーツ紙記者、以下同）

3月19日にはスコットランド、4月1日にはイングランドとの試合が組まれている日本代表。森保一監督は5月31日に行われる壮行試合の前には、メンバー発表を行う予定と話している。

「“歴代最強”とあって、各ポジションのメンバー争いは熾烈です。誰をメンバーに入れ、どのフォーメーションで戦うのがベストなのか、ファンの間でも意見が分かれています。別のスポーツではありますが、WBCがベスト8に終わった今、“ワールドカップこそは”と期待を寄せる声も上がっているようです」

代表選手を応援する場として、3月25日から3月31日までの1週間、東京都渋谷区にある『MIYASHITA PARK』でポップアップストアがオープン。公式グッズやフォトスポットが設置されるほか、代表選手へメッセージも送る企画も用意されている。

今回のポップアップでは、『MIYASHITA PARK』館内のデジタルサイネージを日本代表がジャック。パートナー企業9社による応援広告が掲載される予定だという。

さらに、3月20日からは、パートナー企業のCMに出演する“代表級”の女優たちがユニフォーム姿でポップアップを告知。

「キリンホールディングスからは『晴れ風』の今田美桜さん、auからは『三太郎シリーズ』の有村架純さん、三井不動産からは『三井のすずちゃん』の広瀬すずさん、みずほフィナンシャルグループからはブランドアンバサダーの出口夏希さん、と超豪華な女優陣のユニフォーム姿が公式SNSで公開されました。この贅沢すぎる広告はネット上で大反響のようです」

実際に、

《えげつないくらいかわいいな》

《こんな神なことあるんや》

《えっぐい、日本の最高戦力揃えちゃったよ》

《次々に国民的女優たちを起用してて最高すぎる》

など、絶賛の声が相次ぐ中、

《応援も日本代表!! もうどうせなら11人そろえて欲しい（笑）》

という声も上がった。

サッカー協会もかなり力を入れている様子の今大会。侍ブルーの大躍進を期待したい。