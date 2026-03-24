俳優の鈴木福（21）が24日までに更新された俳優・亀梨和也（40）のYouTubeチャンネルにゲスト出演。イタリアで起こったまさかのエピソードを明かした。

この日は、亀梨の実家で「鈴木福とのおうちご飯企画」が配信された。食事の準備をする中で、鈴木が昨年プライベートでイタリア旅行した際のエピソードを語り始めた。

友人とのプライベート旅行でイタリア・ミラノのガッレリアという名所に行ったという。そして床にある牡牛のモザイク画の股間部分にかかとを乗せて3回転すると“幸運が訪れる”という有名なパワースポット「トリノの紋章」を観光した。

人だかりがすごかったため、鈴木は20〜30メートル遠くから風景写真を撮ろうと思って、カメラを構えていると近くにいた人物から「あ、すいません、ちょっと撮らないでもらっていいですか？」と注意された。

その理由として、偶然にもその日に同所でSNOWMAN・渡辺翔太が撮影していたため関係者が渡辺を撮影していると勘違いして鈴木を注意したようだ。

鈴木は「僕はメガネもしていたから（関係者は）気づいてなかった」と回想。まさかのエピソードに亀梨は「そんなことある！？」と驚きながら「なんで“鈴木福です！”って言わないの？“撮ってませんよ”とは言ったんでしょ？」とコメントした。

鈴木は「“誤解されるようなことしてすいません”と言いました」と大人な対応をしたことも明かした上で「いつも僕がやってもらってるってこういうことなんだなと学びました」と言及して、この話題を締めた。