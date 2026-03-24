「オープン戦、ドジャース−エンゼルス」（２３日、ロサンゼルス）

ドジャースの佐々木朗希投手が先発するも初回に１死も奪えず２連続の押し出し四球を含む４四死球で降板。オープン戦４試合で３度目の途中降板の異常事態となり、再登板した二回からも制球面の不安定さはぬぐえなかった。計８四死球を与え、トータル６６球でボール球が３４球と先行し、ＯＰ戦防御率は１５・５８となった。

佐々木は初回、ネトに死球を与え、野選でピンチを広げると、２連続の押し出し四球を含む３連続四球を与えたところでいったん降板。ロバーツ監督が小走りでマウンドに向かいゲキを飛ばすなど、異様な光景となった。２番手がタイムリーを浴びるなどして佐々木には４失点が記録されていた。

再登板した二回も制球難は修正できず。先頭のネトに対し、抜けた変化球が左肘付近に当たった。２打席連続となる四球にエンゼルスベンチ前ではカート・スズキ監督がトレーナーと一緒に状態をチェックするなどものものしい雰囲気に。トラウトに対してもボールが抜け、ストレートの四球を与えた。何とか後続は併殺打などで打ち取ったが、不安定感はぬぐえなかった。

三回も先頭のモンカダに四球を与えた。続くアデルにはストライクを先行させ見逃し三振を奪い、ロウにはフルカウントまで粘られたが空振り三振に斬った。オホッピーはセカンドライナーに打ち取り、無失点で切り抜けた。

四回も続投したが、いきなり先頭に３ボールとなり四球を与えたところでロバーツ監督がベンチを飛び出してマウンドに向かい降板となった。トータル６６球でストライクが３２球、ボールが３４球と先行する異常事態だ。リリーフが打たれ、防御率は１５・５８となった。

オープン戦で結果を残せていない中、ドジャースは開幕第４戦のガーディアンズ戦に先発させることを決断。真価が問われる最終調整のマウンドだったが、４試合で３度目となるイニング途中での降板。不安を残す形となった。