核兵器不保持に同意、と主張

【ワシントン＝池田慶太、カイロ＝村上愛衣】米国のトランプ大統領は２３日、米国とイランが停戦合意に向けて協議を始めたと明らかにした。

トランプ氏は「主要な点で合意した」とし、最終合意に至る可能性が「非常に高い」との認識を示した。一方、イラン側はこれまで協議は行われていないとしている。両国は週内にもパキスタンで高官による対面協議を開く方向で調整中と報じられている。

トランプ氏は同日のＳＮＳへの投稿で、米国とイランが直近２日間、「敵対行為の完全かつ全面的な解決を話し合った」とし、協議は今週いっぱい続くとの見通しを示した。また、イランの発電所などへの軍事攻撃を５日間延期するよう国防総省に指示したと表明。トランプ氏は２１日にイランがホルムズ海峡を４８時間以内に開放しない場合、発電所を攻撃すると脅していたが、対話姿勢に転じた。

トランプ氏は米フロリダ州で記者団に、米側はスティーブン・ウィトコフ中東担当特使、娘婿のジャレッド・クシュナー氏が交渉を担い、２２日にイラン側と接触したと述べた。相手は最高指導者モジタバ・ハメネイ師ではなく、「尊敬されている指導者だ」とした。米メディアは、接触相手はイラン議会のモハンマドバゲル・ガリバフ議長と報じた。一方、ロイター通信によると、ガリバフ氏は「米国との交渉は行われていない」とＳＮＳに投稿した。

トランプ氏は、イラン側から接触があり、核兵器を保有しないことで同意したと主張。核不保持を含む約１５の合意事項があると述べたが、詳細は明らかにしなかった。米国が濃縮ウランを押収すると述べたほか、合意後直ちにホルムズ海峡が開放されると語った。将来的に自身とイラン最高指導者が海峡を「共同管理」する構想に言及。米テネシー州の会合では「今回、イランは本気だ」と述べた。

米ニュースサイト・アクシオスは、ウィトコフ氏らが今週末にもパキスタンの首都イスラマバードで対面の協議を開くことを調整していると報じた。米国はバンス副大統領が参加する可能性があるという。

一方、イスラエルのネットメディア「Ｙネット」は２３日、イスラエル政府高官の話として、米国が４月９日をめどにイランとの戦闘を終結させようとしていると報じた。イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相は２３日に出したビデオ声明で、トランプ氏と会話したとし、「トランプ氏は（イランとの）合意によって戦争目的は達成されると考えている」と述べた。