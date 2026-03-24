マーベル・ドラマ「ワンダーマン」のシーズン2が製作されることがわかった。マーベル・スタジオが発表した。

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「ワンダーマン」は2026年1月27日にで配信された全8話のシリーズ。売れない役者の主人公サイモン・ウィリアムズが、自身の抱えるスーパーパワーを隠しながらヒーロー映画への出演目指してオーディションに挑む奮闘記を描いた。などのトレヴァー・スラッタリーも再登場した。映画業界の風刺劇として独自の世界観を築いた。

シーズン2でも引き続きサイモンとトレヴァーが描かれるという。両役を演じたヤーヤ・アブドゥル＝マティーン2世とベン・キングズレーも続投となりそうだ。共同製作にはシーズン1からデスティン・ダニエル・クレットンとアンドリュー・ゲストが続投。クレットンは『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』の監督でも注目を集めており、マーベル作品での存在感をますます高めている。

「ワンダーマン」は米Rotten Tomatoesで批評家スコア91%（本記事時点）と評価も高い。ディズニープラス配信の実写ドラマシリーズとしてシーズン2に進んだ例としては、「ロキ」「デアデビル：ボーン・アゲイン」に続く希少な例となった。

「ワンダーマン」シーズン2の製作時期や配信時期までは明らかにされていない。2026年12月の『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』で大きな転換を迎える見込みのにおいて、本シリーズがどのような立ち位置を占めることになるかに注目だ。

「ワンダーマン」シーズン1はディズニープラスにて独占配信中。