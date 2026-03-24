RIIZEが、音楽フェス「ロラパルーザ・サウスアメリカ」出演のために訪れたブラジルで多彩なプロモーションを展開し、連日話題を集めている。

RIIZEは3月19日（現地時間）、ブラジルを代表するテレビトークショー『The Noite』に出演。MCを務める人気コメディアンのダニーロ・ジェンティーリと、音楽、ダンス、食、言語など互いの文化をテーマに語り合い、大きな反響を呼んだ。

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番組内では、誕生日を間近に控えていたメンバーのウンソクとアントンのために、ブラジルスタイルのパーティーを楽しんだ。さらに、現地のヒット曲のカバーや単語当てゲーム、ショートフォームコンテンツの再現、ポイントダンスのレクチャーなど、様々なコーナーを通じてパネリストや観客と交流し、終始ユーモアあふれる笑いを提供した。

（写真＝SMエンターテインメント）

また、RIIZEはグラフィティで有名なサンパウロの観光名所「バットマン路地（Beco de Batman）」内のZIVギャラリーにて、グラフィティに挑戦。RIIZEに関連するフレーズを書き込んだり、自身のキャラクターを描いたりするなど、壁面を個性豊かに彩り、注目を集めた。

さらに、RIIZEのブラジル訪問を記念し、南米最大級の大観覧車「Roda Rico」がグループのシンボルカラーであるオレンジ色にライトアップされた。観覧車の中心部にはロゴが鮮明に映し出され、現地ファンのための特別なフォトスポットとなった。

加えて、世界的なサッカー選手であるネイマールが所属するブラジルのサッカーチーム「サントスFC」からは、各メンバーの背番号と名前が刻印されたユニフォームが贈られた。

なお、RIIZEは3月14日（以下、現地時間）にアルゼンチン、15日にチリ、21日にブラジルで開催された「ロラパルーザ・サウスアメリカ（Lollapalooza South America）」のステージに立ち、圧巻のパフォーマンスを披露した。

（記事提供＝OSEN）

◇RIIZE プロフィール

SMエンターテインメント所属のボーイズグループ。現在のメンバーはNCT出身のショウタロウ、ソンチャン、公開練習生SM ROOKIES出身のウンソク、非公開練習生のウォンビン、ソヒ、アントンの6人。SMエンターテインメントがNCT以来、7年ぶりに輩出するボーイズグループとしてデビュー前から注目を集めた。グループ名「RIIZE」には、「Rise」（成長する）と「Realize」（実現する）の2つの意味が込められている。2023年9月4日、シングル『Get A Guitar』でデビュー。2024年10月、スンハンが脱退している。