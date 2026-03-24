石破茂前首相が2026年3月23日、Xでオランダ大使との意見交換を行ったことを報告した。

「いただいたミッフィーは今年のW杯仕様です」

石破氏は、「オランダ王国 ベスホープルッフ大使と国際情勢について具体的な意見交換」と投稿。

「大使館自慢のチューリップはあと二週間くらいで満開の予定だそうです」と伝えた。

オランダ政府の公式サイトによると、東京都港区芝公園の駐日オランダ王国大使館では、4月4日から5日に完全予約制のイベント「2025年‐オランダ王国大使公邸 チューリップガーデン一般公開」を開催するという。「本国から取り寄せた約15,800輪のチューリップ」が庭園に咲き誇る。なお、同イベントは24日までに満席となっている。

石破氏は「いただいたミッフィーは今年のW杯仕様です」とし、ミッフィーのぬいぐるみをプレゼントされたことを明かした。

添えられた記念写真では、大使らに囲まれた石破氏が、オレンジ色のユニフォームを着たミッフィーのぬいぐるみを手に微笑む様子が写っている。1枚目もすでにリラックスした雰囲気で笑っている石破氏だが、2枚目の写真ではミッフィーを手に満面の笑みだ。

「石破茂、ミャクミャクからミッフィーに乗り換えてしまう」

投稿を見た人からは、「ミッフィー×石破茂は可愛いね！」「ミッフィ貰ってこの笑顔 茂とぬいぐるみの相性は良いね」といった声が寄せられた。

総理就任中に開催された大阪・関西万博の公式キャラクター、「ミャクミャク」愛で話題を集めた石破氏。

ミッフィーとの仲良しショットに、「ミャクミャクちゃんがヤキモチを妬いてしまうw」「″悲報″ 石破茂、ミャクミャクからミッフィーに乗り換えてしまう」といったツッコミもある。