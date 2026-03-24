この先3月25日(水)〜4月6日(月)の期間は、晴れと雨が数日おきに入れ替わる典型的な春の天気となりそうです。桜が開花、満開ラッシュとなりますが、たびたび雨が降るため、お花見は天気予報のチェックを。最高気温は平年より高い日が多く、関東から九州では20℃前後まで上がる日が多くなるでしょう。

3月25日(水)〜31日(火) 天気は短い周期で変化

3月25日(水)〜31日(火)の期間は、天気が短い周期で変わりそうです。





25日(水)は九州から関東で雨が降るでしょう。本降りの雨となりそうです。26日(木)も午前中を中心に東海や関東、東北南部に雨雲がかかるでしょう。27日(金)は晴れ間の広がる所が多くなりますが、28日(土)は関東で雨が降りやすい見込みです。29日(日)と30日(月)は本州付近では晴れる所が多く、桜が見頃を迎えている所ではお花見日和となるでしょう。31日(火)は再び広い範囲で雨が降るでしょう。最高気温は全国的に平年並みか高くなりそうです。九州から関東では27日(金)以降は20℃前後と上着がいらないくらいの暖かさの日が多くなりそうです。この暖かさで桜の開花は進み、見頃となる所が増えるでしょう。

4月1日(水)〜6日(月) 晴れ間の広がる日が多い

4月1日(水)〜6日(月)の期間は、雲は多めながらも晴れ間の広がる日が多いでしょう。ただ、2日(木)は本州では広く雨が降る見込みです。



最高気温は平年より高い日が多いでしょう。東京や名古屋、大阪、福岡では最高気温20℃前後の日が多く、日中は薄手の長袖で過ごしやすい日が続きそうです。