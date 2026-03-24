CR-Xという方向性も考えていた

昨年復活した『ホンダ・プレリュード』。そのコンセプトには開発責任者である山上智行さんの、幼少時代の思い出も詰まっているという。ではそもそも、プレリュードはなぜ再び生まれたのだろう。

【画像】イメージは戦闘機でなくグライダー！新型『ホンダ・プレリュード』 全44枚

「ホンダの現行スポーツラインナップが（タイプRを除き）なくなってしまうことから、次を会社として考えていました。本格的な電動化社会がやって来ることもあり、ホンダの電動化スポーツモデルが必要になったのです。そもそもスポーツカーをやりたいというモチベーションを、私を含めて現場では常に持っています。そのふたつのタイミングが融合したのが今だったのです」



昨年復活した『ホンダ・プレリュード』。未来を見据えた電動化スポーツモデルだ。 本田技研工業

そう語る山形さん。しかし今ある技術や資産（=シビック）を使ってスポーツモデルを作ることになり、世間がBEVに向かう中ではあるが、「今フルハイブリッドでいいのかと思いつつ、だからこそ早く出さねばならないというモチベーションにもなりました」と明かす。その時点ではまだ、プレリュード復活というお題目ではなかった。

そこで山上さんは、CR-Xという方向性も考えていたそうだ。長年ホンダのスポーツカーはデザインとダイナミクスを大切にしてきたが、それだけではなく特別感、スペシャリティなものも必要だと考えると、「（今回のプレリュードのように）クーペであり、リアに大きな開口部のあるハッチバックであり、ハイブリッドになるのかもしれません」。

「例えば低さを求めるなど、ホンダの持っている最新のものを採用し、それが他のラインナップでもチャレンジする役割を昔のプレリュードは持っていました。そういった特別なイメージと繋がっていったんです。つまりプレリュードと自ら名乗ったのではなく、襲名したのです」

最初はどれもピンと来なかった

通常ホンダは、車両開発に際しグランドコンセプトを掲げる。これは開発の方向性を明確にするワードであるが、プレリュードは『UNLIMITED GLIDE〜どこまでも行きたくなる気持ちよさ×非日常のときめき』とされ、グライダーをイメージしたという。

「最初は自由に考えていて、デザインも様々なスケッチがありましたが、正直、どれもピンとは来なかったんです。



プレリュードの開発責任者であるホンダの山上智行さん。 内田俊一

例えばエベレストに登るエクストリームなスポーツもあれば、近所を散歩するのもスポーツだとすると、スポーツカーも戦闘服を着てヘルメットを被ってという方向だけでなく、Tシャツで乗るようなものもあるでしょう。そのイメージから、グライダーがヒントになりました」

しかし、そうは言ってもグライダーには繋がりにくいように思う。そう尋ねると、山上さんは幼少時の思い出を語ってくれた。

「子供の頃、祖父が作った模型のグライダーを河原で飛ばした思い出があるんです。その時に空を見上げたイメージをデザイナーに話していて、プレリュードは戦闘機じゃなくてグライダーの方向ではないかと気が付きました。

そこで実際にグライダーを見て乗せてもらうと、とても優雅で、気持ちよく飛んでいるんです。そこからデザイナーのスケッチがガラッと変わり良くなりました」

グライダーからイメージする『ノイズレス』

その結果として、内外装ともグライダーからイメージする『ノイズレス』をキーワードにデザイン。エクステリアは基本的に面を強調し、必要最低限のプレスラインやエッジを使うことでメリハリをつけた。

インテリアも、メーターバイザーから浮遊感が生む軽快さや、コンソールとドアアームレストパッドの伸びやかさなどでそのイメージを強調。さらに、部品ごとの合わせにもこだわり、ノイズレスに仕上げていった。



内外装ともグライダーからイメージする『ノイズレス』をキーワードにデザインされた。 本田技研工業

最後に山上さんは、これまでの熱いホンダ・ファンは大事にするという前提で以下のように語ってくれた。

「これまでのホンダとは違うお客様も増えて欲しいという思いがありました。例えば女性やもっと若い方に乗って頂きたいんです。

きっとこの先20年、30年と日本の道を走り続けると思いますので、プレリュードがどういう人と暮らしているかが楽しみですし、当然ホンダとしても育てていきたい。ですから毎年何か出るはずなので、そのあたりはご期待ください」

多くの台数が期待できない中でもホンダはBEV時代を見据え、高価格帯のラインナップを充実させるべく、プレリュードを復活させた。これはCR-Vも同様だ。

インタビュー時はBEV3車種の開発凍結発表前であったが、結果として奇しくもハイブリッドに注目が集まることになった。これがプレリュードにとって功を奏するのか、見守りたいと思う。